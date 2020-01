Tết này về Cồn Sơn xem 'cá lóc bay', trải nghiệm du lịch cộng đồng khép kín cực thú vị

Khu du lịch Cồn Sơn ( Cần Thơ ) là một địa điểm du lịch đi về trong ngày, rất thích hợp với các kỳ nghỉ cuối tuần hay lễ tết. Tới nơi đây bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống ở miền Tây, thưởng thức các món ăn ngon, tận mắt chứng kiến "cá lóc bay", hít thở không khí trong lành và... nhiều hơn thế nữa.

Hòn đảo trái cây

Du khách trải nghiệm hái trái cây ở Cồn Sơn. Ảnh: Internet



Cồn Sơn giống như một "hòn đảo" trên sông Hậu, vì vậy phương tiện di chuyển đến địa đểm này là... đò. Ở đây, có nhiều chuyến đò phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế. Đò ngồi được khoảng từ 10-15 người, vé qua đò là khoảng 10.000 đồng/lượt/người. Nếu bạn di chuyển đến bến đò Cồn Sơn bằng xe máy thì có thể đi đò lớn để có thể mang chở cả xe máy qua cồn. Tuy nhiên, sẽ phải đi khá xa và mất thời gian di chuyển xuống cuối cồn. Ngoài ra, theo kinh nghiệm lịch Cồn Sơn thì việc chạy xe máy khá khó khăn do đường nhỏ hẹp nên tốt nhất bạn không nên di chuyển bằng xe máy trên cồn. Bạn có thể gửi xe tại bến đò trước khi đến Cồn Sơn. Rời đất liền, đi trên đò từ từ 5-10 phút bạn đã có thể đặt chân đến Cồn Sơn – một vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, khác hẳn với cái hào nhoáng, xô bồ trên đất liền.





Cồn Sơn có rất nhiều nét đặc trưng khác biệt mà không khu du lịch nào có được. Nơi đây được bao bọc xung quanh bởi cây cối và các khu vườn xanh mát. Với đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, các vườn cây trái ở khu du lịch Cồn Sơn tươi tốt quanh năm. Vì vậy, trái cây chính là một thứ "đặc sản" ở nơi đây. Phí vào tham quan các vườn trái cây thì khá rẻ, chỉ từ 10.000-15.000 đồng/người. Du khách đến đây có thể thỏa thích tham quan, chụp ảnh, tự tay hái các loại trái cây như chôm chôm, bưởi, vú sữa, mít... để thưởng thức trực tiếp tại vườn hoặc mang về làm quà cho người thân. Ngoài ra, tại đây du khách còn có thể trải nghiệm các hoạt động thú vị, thử sống như một người nông dân thực sự như khác như: Câu cá, mò cua, bắt ốc,… thưởng thức những món đồng quê tuyệt vời như cá nướng rơm, bẹ chuối, ốc nướng. Bạn còn có thể tìm hiểu, tự tay tham gia vào mọi công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, tự tay chế biến ra những chiếc bánh thơm ngon, đẹp mắt đậm chất miền Tây như: Bánh khọt, bánh kẹp nướng, bánh in,...

"Cá lóc bay" cũng là "đặc sản" hấp dẫn du khách tới Cồn Sơn. Các hộ nuôi cá lóc ở đây đã huấn luyện đàn cá có khả năng "bay" lên khỏi mặt nước để chào đón du khách. Chỉ cần thảy thức ăn, cả đàn cá lóc sẽ đồng loạt phóng lên khỏi mặt nước từ 40-50 cm một cách hết sức nhịp nhàng và đẹp mắt. Từ năm 2017, thông tin về đàn cá lóc biết bay lên khỏi mặt nước được các phương tiện truyền thông đăng tải và trở thành một hiện tượng du lịch của Cần Thơ khiến du khách ùn ùn kéo đến nơi đây để tận mắt chiêm ngưỡng.

Xem cá lóc bay là một trải nghiệm vô cùng thú vị khi đến Cồn Sơn. Ảnh: Internet

Sự nổi bật của Cồn Sơn chính là ở cái bình dị. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm một khung cảnh bình yên và nghỉ ngơi giữa không gian thoáng mát và yên tĩnh của vùng quê Cần Thơ, tận mắt nhìn thấy vườn cò – nơi hàng trăm con cò trắng, cò đen bay từng đàn vào buổi chiều. Đây sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên đối với du khách khi tới Cồn Sơn.

Mọi người ở trên cồn đều có nghề làm vườn và mới kết hợp với làm du lịch trong khoảng vài năm trở lại đây vì vậy, nếp sống và sinh hoạt của con người nơi đây rất khác biệt so với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả của những người ở thành phố. Người dân nơi đây rất tình cảm, gần gũi, không bao giờ có hiện tượng chèo kéo, ép giá như các địa điểm du lịch khác. Lựa chọn tham quan tại đây sẽ mang lại những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời cho bạn.

Điều gì làm nên khác biệt ở Cồn Sơn?



Cồn Sơn là dải đất được phù sa bồi đắp giữa dòng sông Hậu. Với diện tích gần 70 ha, vùng đất này được ví như viên ngọc ngậm trong miệng rồng của làng cổ Long Tuyền. Ngày nay Cồn Sơn ngày càng được nhiều du khách biết đến và yêu mến, khiến cho cuộc sống của những người dân nơi đây trở nên khấm khá. Điều làm nên thành công của khu du lịch này không chỉ ở điều kiện tự nhiên trời phú mà là ở chính những con người nơi đây và cách làm du lịch có 1-0-2 của họ.



Mô hình du lịch ở Cồn Sơn là du lịch cộng đồng. 70 hộ dân ở đây kết hợp vừa làm vườn vừa phát triển dịch vụ du lịch. Có hộ trồng cam, hộ trồng nhãn, ổi, vú sữa, nuôi cá lóc bay, làm bánh đặc sản… Mỗi hộ đều có một nét riêng, khách có thể vào tham quan bất cứ nhà vườn nào nếu muốn. Chia sẻ về khu du lịch Cồn Sơn, bà Phan Kim Ngân (thường được gọi là Bảy Mun) - chủ nhiệm câu lạc bộ "Liên Thế Hệ Mỉm Cười" cho biết, các hộ dân làm du lịch cộng đồng ở đây đều là thành viên của câu lạc bộ. Ban đầu, "Liên Thế Hệ Mỉm Cười" chỉ có 13 thành viên tham gia, nhưng đến nay hầu hết các hộ dân đã tham gia.

Du khách được tự tay làm và thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây



Ở đây, làm du lịch có sự liên kết, không có cạnh tranh, chồng chéo. Mỗi nhà làm một món, một sản phẩm là thế mạnh của mình. Hộ nào có vườn cây, bè cá thì kết hợp vào tour tham quan trải nghiệm. Hộ nào không có vẫn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm bằng cách góp sức lao động, phục vụ… Mô hình này giúp các nông hộ phát huy điểm mạnh của Ở đây, làm du lịch có sự liên kết, không có cạnh tranh, chồng chéo. Mỗi nhà làm một món, một sản phẩm là thế mạnh của mình. Hộ nào có vườn cây, bè cá thì kết hợp vào tour tham quan trải nghiệm. Hộ nào không có vẫn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm bằng cách góp sức lao động, phục vụ… Mô hình này giúp các nông hộ phát huy điểm mạnh của gia đình và tạo ra nguồn thu khá đồng đều.



Đặc biệt, những hộ Đặc biệt, những hộ kinh doanh ở Cồn Sơn rất có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn sự sạch sẽ của vườn cây, đường làng, ngõ xóm. Ở đây, đi trên đường, cứ khoảng 100 m sẽ có 1 thùng rác. Những tấm biển nhắc nhở giữ vệ sinh môi trường cũng được treo khắp nơi. Đến Cồn Sơn, du khách sẽ phải tuân thủ quy tắc "nói không với rác thải nhựa", không được mang túi nilon, nếu trót mang thì có thể gửi lại; hạn chế tối đa việc xả rác, vứt rác đúng nơi quy định, đặc biệt là không xả rác xuống dòng sông Hậu. Các hộ làm du lịch ở Cồn Sơn cũng chỉ dùng loại ống hút làm bằng gạo, an toàn và thân thiện với môi trường, thậm chí có thể ăn được nếu thích. Túi nilon được thay bằng túi giấy, túi bằng bột gạo; rau trái được buộc bằng dây chuối…

"Loại ống hút và túi làm bằng bột gạo này đắt hơn làm bằng nhựa nhiều, nhưng người dân nơi đây đều chấp nhận vì không muốn rác thải nhựa xuất hiện trên cồn, muốn giữ cho cuộc sống nơi đây xanh, sạch", Bảy Mun chia sẻ.





Khung cảnh, món ăn và con người Cồn Sơn khiến du khách lưu luyến chẳng muốn về

Khi mọi người đặt câu hỏi về sự "cứng rắn" của người dân Cồn Sơn trước "vấn nạn" rác thải nhựa thì bà Bảy Mun tâm sự,trước đây, vùng đất xinh đẹp này đã từng "khủng hoảng" trong rác. Đó là thời điểm khi dân làng bắt đầu làm du lịch cộng đồng được khoảng 3 tháng. Khách tới đông hết đoàn này đến đoàn khác kéo theo rác thải nhựa, túi nilon. Rác xuất hiện khắp nơi, tràn ngập đường làng, kênh rạch khiến người dân hoảng sợ và không biết xử lý ra sao...

"Tình cờ, tôi nghe trên VOV 1 giới thiệu mô hình 'nói không với rác thải nhựa' của một số làng quê ở phía bắc, hạn chế sử dụng túi nilon, thay đồ nhựa dùng một lần bằng những vật liệu thân thiện môi trường. Tôi nghĩ, họ làm được sao mình không làm được? Phải làm thôi. Chứ rác nhiều thì chẳng ai muốn tới nơi này nữa", bà Bảy Mun nói.

Thế là bà vận động các thành viên trong câu lạc bộ du lịch cùng bảo vệ môi trường. Kết quả, sau 2 năm "nói không với rác thải nhựa", Cồn Sơn đã không còn bóng dáng của rác nhựa. Nơi đây ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nhưng vẫn giữ được môi trường xanh sạch đẹp.

Nhiều du khách đến Cồn Sơn còn lưu luyến chẳng muốn về, phần vì con người con người nơi đây quá thân thiện mến khách, phần vì khung cảnh và môi trường hiếm nơi nào có được.

Kỳ nghỉ Tết này, hãy dành một ngày để đến Cồn Sơn, chắc chắn bạn sẽ không phải hối hận.

