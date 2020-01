Tết nội, Tết ngoại- Chuyện không bao giờ cũ

Các cụ thường có câu “Con gái là con người ta” cấm có sai, lấy chồng xa là mất luôn bố mẹ. Thảo quê ở nông thôn lấy chồng ở thành phố này đã được 5 năm. Đã nhiều mùa tết trôi qua nhưng chưa lần nào Thảo được thỏa ước nguyện về ngoại ăn tết. Hết lần này đến lần khác, những lời hứa rồi dự định đều bị dập tắt bởi mẹ chồng. Bình- chồng cô tuy là một người yêu thương vợ, nhưng mỗi tội lại hay nghe lời mẹ, việc gì cũng không dám quyết.



Năm đầu ăn Năm đầu ăn tết ở nhà nội, nhìn cảnh gia đình sum vầy, cười nói rôm rả, lòng Thao bâng khuâng thương mẹ ở quê, cô đơn một mình. Vốn, bố Thảo mất sớm nên từ nhỏ đến lớn, hai mẹ con cô sống nương tựa cùng nhau. Biết bổn phận làm dâu, Thảo cũng không dám đòi hỏi, cố gắng lo toan, hoàn thành trọn vẹn mọi việc nhà chồng, như mẹ cô vẫn thường dạy.

Nhìn cảnh nhà nội đông đủ, Thảo càng thêm thương mẹ ruột một mình



Tóm lại, cái tết đầu, chào hỏi, nhìn thấy nụ cười tươi mãn nguyện của mẹ chồng, cô biết mình đã thành công một nửa. Sang đến năm hai, Thảo bàn với chồng kế hoạch, từ 27- mồng 1 sẽ ăn tết ở nhà chồng, sang mồng 2 sẽ về nhà ngoại đến mồng 4 lại về. Vợ chồng cô mạnh dạn đem ý kiến này xin phép mẹ chồng, tuy nhiên, bà lấy lí do, cô em chồng sắp cưới, cần có người ở nhà lo chuyện cơm nước, trầu cau để nhà trai sang chơi. Ừ thì thì như thế cũng hợp tình, Thảo vui vẻ nghe lời, gọi điện về cho mẹ ở quê báo “lỡ hẹn”.



Thế rồi cứ lần này đến lần khác, thêm mấy mùa tết trôi qua, cứ hứa hẹn nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Lần thì mẹ chồng bảo ốm, lần thì chăm cô em chồng sinh con, nhà cửa không ai trông,…

Nhiều năm, Thảo lỡ hẹn với mẹ về quê đón tết



Mãi như thế nên Thảo cũng đâm chán, phàn nàn với Bình thì anh chỉ chặc lưỡi, an ủi: “Em xem để ổn định hơn, tết sau ta về. Năm nay nhà ta nhiều việc, nên chiều mẹ tí”.



Không muốn đôi co nhiều, Thảo đành im lặng chấp nhận. Tuy nhiên, cô cũng thấy mẹ chồng đối xử rất bất công vì cứ hễ nhắc đến vụ về nhà ngoại, mẹ chồng lại tìm cách gạt đi. Thế nhưng, cô em chồng đã lập gia đình, tết nào cũng về quây quần. Nếu có tết nào chưa về hay về muộn, bà lại gọi điện giục giã, bảo nó mau chóng thu xếp bên chồng mà về.

Bà mẹ chồng mắng nhiếc Thảo, cho rằng cô đang ép buộc chồng chuyện về ngoại



Thấy mình để mãi thế này không được, Thảo quyết định “vùng lên”. Cô một hai dứt khoát bảo chồng, “Tết năm nay mồng 2 em sẽ về nhà ngoại, anh xem thế nào chúng ta cùng về thăm mẹ, chứ cứ hứa mãi mà không làm, biết đến bao giờ”.



Đã thế, ông chồng thỏ thẻ “ Để anh hỏi mẹ xem sao”, Thảo chưa kịp phản ứng với “cục tức” này, bỗng nhiên, bà mẹ chồng từ ngoài bước vào phòng vợ chồng cô mắng xa xả: "Ai đời con dâu không về lo tết cho nhà chồng. Cô xem chồng cô là gì mà dám ra lệnh, ép buộc như thế. Dẹp, dẹp hết, không về, con tôi cần ở nhà để phụng dưỡng mẹ”.



Nước mắt trên mặt Thải cứ giàn giụa chảy, bà mẹ chồng phản ứng quá mạnh mẽ và liên tục chì chiết cô. Thảo nào đâu muốn chuyện đi đến nước này, nhưng bây giờ, đến cơ hội giải thích cũng không có, chẳng biết làm thế nào hơn, cô đành vùng chạy ra ngoài…



Với mẹ chồng, tết nhà ngoại cũng là một mong ước- Bảo Xuân Official