Thách đố nhau tung tin về dịch COVID-19, nữ sinh lớp 11 bị công an triệu tập

Chiều 28/2, Công an thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân đã lấy lời khai của nữ sinh P.T.H. (16 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Điền) với sự giám hộ của người mẹ. H. bị triệu tập để điều tra về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật".

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/2, nữ sinh 16 tuổi đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung: "Đã có 3 công dân Nghi Xuân từ Hàn Quốc trở về dương tính với corona. Trước tình hình nghiêm trọng, bà con người dân nơi đây đang hết sức hoang mang, tìm mọi biện pháp để phòng tránh...". Thông tin này là hoàn toàn bịa đặt trong khi thực tế, Hà Tĩnh chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

Thông tin sai lệch được nữ sinh P.T.H. đăng tải lên mạng xã hội

Ngay sau khi xác định thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã tìm ra người đăng tải thông tin trên là của một học sinh lớp 11 trú tại thị trấn Tiên Điền.

Ngày 29/2, Công an huyện Nghi Xuân cho biết, nữ sinh này sẽ bị phạt hành chính theo điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013 với lỗi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật".

Nữ sinh H. cùng mẹ làm việc với cơ quan ông an. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân cũng triệu tập Trương Thị Thắm (35 tuổi, trú xã Cổ đạm) để lấy lời khai, lập hồ sơ xử phạt với hành vi tương tự. Lúc 18h30 ngày 27/2, Thắm có đăng tải thông tin với nội dung: "Mọi người ơi, ở Xuân Song có chị đi Hàn Quốc về bị corona rồi. Chị về trước khi bị bệnh phát tán, tưởng không bị, ai ngờ lại bị...".



Tại cơ quan công an, Thắm thừa nhận nghe tin đồn thổi từ một người bạn và chưa qua kiểm chứng mà đã đăng lên mạng xã hội. Người này nói việc đăng lên trang cá nhân chỉ nhằm cảnh báo cho mọi người đề phòng, chứ không có mục đích gì khác. Sau đó, Thắm đã gỡ nội dung này khỏi trang cá nhân.

Ngày 22/2, Công an Hà Tĩnh cũng đã tiến hành xử phạt 10 triệu đồng đối với Nguyễn Huy Long (29 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh) vì đăng tin giả mạo với nội dung "corona đã về đến Hà Tĩnh rồi. Toang rồi, tận thế".

