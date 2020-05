Thái Bình: Cán bộ xã bị khai trử khỏi Đảng và buộc thôi việc, cả xã tổ chức đại hội lại vì gian lận

Phát hiện phiếu bầu gian lận khiến kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ bị sai lệch, đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của xã An Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình) buộc phải tổ chức lại.

Tin tức mới nhất ngày 20/5, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lại thông tin từ UBND xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cùng ngày cho biết, xã đã phải tổ chức lại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 do phát hiện gian lận phiếu bầu, dẫn đến kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã bị sai lệch.



Được biết, Đại hội Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào ngày 13/5 vừa qua. Theo ông Bùi Duy Đông - chủ tịch UBND xã An Bình, sau khi đại hội bỏ phiếu xong thì ông Nguyễn Xuân Hoài - cán bộ văn thư xã An Bình với vai trò là tổ trưởng tổ kiểm phiếu đã bê hòm phiếu lên trên gác 2 của trụ sở UBND xã để kiểm phiếu.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình phải tổ chức lại.

Vì nghi ngờ có điều bất thường, bí thư Đoàn thanh niên xã là anh Nguyễn Ánh Dương đã đề nghị cơ quan công an kiểm tra người ông Hoài.

Qua quá trình kiểm tra, mọi người phát hiện trên người ông Hoài có 20 phiếu bầu "khống" được chuẩn bị sẵn, tất cả các phiếu đều gạch tên anh Dương ra khỏi danh sách Ban chấp hành Đảng bộ xã An Bình nhiệm kỳ mới.



Theo Thanh Niên, ngay khi phát hiện vụ việc các đại biểu đều đề nghị dừng đại hội để cơ quan Công an huyện Kiến Xương tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, ông Hoài cũng được yêu cầu phải viết bản tường trình.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Hoài thừa nhận hành vi của mình và cho biết, việc này là do mình tự làm mà không có ai xúi giục.



Sau khi họp, Đảng bộ và chính quyền xã An Bình đã thống nhất khai trừ Đảng, buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Xuân Hoài vì hành vi giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu cử, làm sai lệch kết quả bầu cử.

Thùy Nguyễn