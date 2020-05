Sở Y tế Thái Bình lên tiếng về người phụ nữ ngất xỉu rồi bất ngờ tử vong sau quá trình gây mê

Sáng 7/5, Sở Y tế tỉnh Thái Bình xác nhận một nữ bệnh nhân tử vong sau khi gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (cơ sở 2 tại TP Thái Bình). Đó là trường hợp của chị Vũ Thị H. (SN 1986, trú thôn Hòa Hải, xã Vũ Chính TP Thái Bình) nhập viện chiều 6/5 để phẫu thuật cắt bỏ hạch lành tính ở nách.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (cơ sở 2 tại TP Thái Bình) nơi xảy ra vụ việc

Theo anh Vũ Ngọc Ch. (SN 1989, em trai nạn nhân), sau khi gây mê khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, chị H. ngất đi, tim đập yếu, rơi vào tình trạng nguy kịch.



Đến khoảng 17h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục cứu chữa. Sau hơn 10 tiếng bất tỉnh, hôn mê sâu, khoảng 4h sáng 7/5, chị H. ngừng thở hẳn và qua đời.



Cũng theo anh Ch., chị gái anh trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, sức khỏe bình thường. Khoảng 3-4 ngày trước có đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa khám bệnh và được các bác sĩ xác định nốt hạch nổi lên trên người mình ở vùng nách là một khối u xơ nhỏ, lành tính. Chị được chỉ định phẫu thuật để loại bỏ bằng phương pháp mổ thông thường.



Trả lời báo Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình xác nhận sự việc đồng thời cho biết, nhận định ban đầu đây là một ca sốc phản vệ , rất hãn hữu trong y khoa. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa đã rất cố gắng cấp cứu nhưng không được. Sau đó bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục cấp cứu nhưng sau đó đã không qua khỏi".

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa khẩn trương họp bàn xác định nguyên nhân, phải có trách nhiệm đầy đủ với nạn nhân và người nhà nạn nhân.

Hiện, thi thể nạn nhân xấu số đã được chuyển đến nhà tang lễ, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Ly (t/h)