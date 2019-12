Thái Bình: Phẫn nộ gã trai trẻ lẻn vào hiếp dâm cụ bà hàng xóm U80

Theo tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh ( Thái Bình ), đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Công Nam (31 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, Lê Công Nam thấy bà T. (76 tuổi) sống một mình nên nảy sinh ý định lẻn vào trộm tài sản. Rạng sáng ngày 16/12, Nam lẻn vào nhà thì thấy bà T. đang ngủ nên nhảy vào hiếp dâm nạn nhân. Trước khi rời đi, Lê Công Nam còn lục lọi lấy thêm 400 nghìn đồng của nạn nhân.

Sáng hôm sau một số người cùng xóm phát hiện sự việc và trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay lập tức cơ quan điều tra tiến hành khám hiện hiện trường và truy lùng hung thủ. Công an bắt được Nam khi hắn về nhà lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra , bước đầu Nam khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Lê Công Nam chưa từng có tiền án tiền sự.

Ảnh minh họa

Vài năm trở lại đây, tình trạng trộm cướp, hiếp dâm người cao tuổi xuất hiện rất nhiều. Vào hồi tháng 6/2019, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, ngụ tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội Giết người và Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, đối tượng này đi uống rượu say về thì đi ngang qua nhà bà Liêu Thị P. (65 tuổi, ngụ tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Tâm thấy bà P. đi ra phía sau nhà để đóng cửa chuồng gà nên nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân.

Để tiếp cận nạn nhân, Tâm trèo qua hàng rào nhảy vào rồi kéo bà vào nhà vệ sinh. Tại đây, Tâm bóp cổ bà P. cho đến khi nạn nhân bất động rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính, Tâm mặc quần đùi đi về nhà, còn quần short jean Tâm để tại nhà nạn nhân.

Sáng hôm sau, em trai bà P. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan Công an. Ngay sau đó Tâm bị bắt. Sau đó ít lâu, phiên tòa xét xử Tâm được mở ra. Tổng hình phạt cho cả tội Giết người và Hiếp dâm là mức án tử hình.

Gã hàng xóm hiếp dâm cụ bà 72 tuổi

Thu Nga (t/h)