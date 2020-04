Thái Bình thông tin về kết quả đấu tranh, xử lý bước đầu băng nhóm của vợ chồng Đường Nhuệ

Ngày 25/4, Ban chỉ đạo 1593 (Tỉnh ủy Thái Bình ) đã thông tin kết quả đấu tranh, xử lý bước đầu đối với băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1970) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình nêu rõ về 2 vụ do băng nhóm của Đường Nhuệ gây ra là: Hành vi Cưỡng đoạt tài sản dịch vụ tang lễ và hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình).

Đường Nhuệ và vợ bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản núp bóng hoạt động của Hiệp hội tang lễ Thái Bình. Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2017, Đường Nhuệ cùng đồng bọn gây rối, khống chết, buộc công ty Thành Phát (đơn vị làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long ở Nam Định) phải dừng hoạt động tại Thái Bình. Tiếp đó, Đường cùng Ninh Đức Lợi thâu toám toàn bộ hoạt động tang lễ bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ.

Chính Đường là người đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng thời tự đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tình theo số ca hỏa táng (gọi là phí và quỹ từ thiện). Trên thực tế, số tiền này Đường thâu tóm và toàn quyền quyết định.

"Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận quy định mình đặt ra. Do lo sợ bị trả thù, các công ty dịch vụ tang lễ đã không dám tố cáo đến cơ quan chức năng ", thông cáo nêu.

Trong quá trình điều tra, ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Còn về vụ Cố ý gây thương tích xảy ra ở Công an phường Trần Lãm năm 2014, theo thông cáo, vụ việc này xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang (trú tại Cố Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đưa cho bà Đinh Thị Lý (trú phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) để nhờ bà Lý xin việc cho người thân. Bà Lý cho là vụ việc không liên quan đến Đường nên đã đưa vụ việc ra Công an phường Trần Lãm giải quyết.

Trong lúc bà Lý và con trai là anh Mai Thế Duy đang ngồi ở phòng tiếp công dân của Công an phường Trần Lãm thì bị Đường Nhuệ xông vào đánh gây thương tích. Trên cơ sở xác minh có dấu hiệu cố ý gây thương tích, ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Nhưng do không xác định được bị can nên ngày 5/7/2015, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ vụ án nêu trên.

Thông cáo cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng hành vi phạm tội của Đường Nhuệ, Dương Đường và đồng bọn, trên cơ sở các tình tiết, chứng cứ mới thu thập được, và thông tin từ bà Lý cung cấp, ngày 14/4/2020 Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra lại vụ án. Ngày 21/4/2020 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra theo quy định.

Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Thái Bình sớm điều tra làm rõ. Trong trường hợp bao che hay cố ý làm sai lệch kết qyar vụ án xử lý nghiêm minh.

Hiện Đường Nhuệ là bị can của 3 vụ án hình sự do Công an tỉnh Thái Bình và Công an TP Thái Bình thụ lý.

