'Quét sạch' lá gan sau Tết bằng những thảo dược quanh nhà

Cỏ mần trầu tên khác là ngưu cân thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía… tên khoa học là Eleusine Indica. Theo y học cổ truyền, cỏ mần trầu có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng bổ huyết, thanh nhiệt, mát gan, lợi tiểu, giải độc, tiêu viêm, chữa rụng tóc, trị mụn nhọt, rôm sảy…Thường được dùng cho các trường hợp hư tổn, chướng bụng, tiểu tiện không thông, phong thấp, sốt rét, sốt, gan nóng, huyết áp cao.

Vì là vị thuốc mát, có tác dụng ra mồ hôi, làm mát gan nên cỏ mần trầu thường được đun nước uống như trà dùng để trị mụn nhọt, rôm sảy, thanh nhiệt mùa hè, thoát mồ hôi làm sạch da, trị trứng cá. Trường hợp bị mẩn ngứa, nổi mụn nên giã cỏ tươi, vắt nước cốt để uống.

Nhân trần nam còn gọi là Bồ bồ. Đây là cây thuốc dễ tìm thấy quanh vườn. Bồ bồ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mát gan . Cây có vị hơi đắng, khi pha nước uống thì có mùi thơm dễ chịu. Theo y học cổ truyền, nhân trần nam có tác dụng thải độc qua đường tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng vàng da do bị bệnh gan, ngoài ra nó còn tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn và chống viêm. Trà nhân trần là một thức uống phổ biến của người Việt, nhất là vào mùa hè. Trà rất thích hợp cho người bệnh về gan mật, kèm theo da vàng, tiểu ít, và tiêu hóa kém. Ngày dùng từ 10 - 20g mỗi ngày, có thể kết hợp với một số vị thuốc khác sắc hoặc hãm uống mỗi ngày.

Gừng là loại gia vị tự nhiên chứa các hoạt chất chống viêm và giải độc. Do đó, gừng là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhất hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, các chất gingerol tạo vị cay nồng trong gừng sẽ có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn chặn sự tích tụ chất béo lipidtrong gan. Đồng thời còn giúp chống lại các nguyên nhân gây ra bệnh mất cân bằng oxy hóa. Những người không bị tăng huyết áp thường xuyên uống trà gừng vào buổi sáng sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe, thải độc cho gan và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Theo Đông y, diệp hạ châu có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, quy vào kinh can, phế, có công năng tiêu độc, lợi mật, hoạt huyết. Diệp hạ châu được dùng điều trị viêm gan hoàng đản, viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần kinh, viêm thận, phù thũng, sỏi tiết niệu. Liều lượng, ngày 8-20g, sắc uống.

Hay còn gọi là cây chó đẻ răng cưa. Đây là một loại thảo mộc giúp làm mát gan, mát máu, giải độc cho gan, giúp ngăn chặn quá trình phát triển của các loại virus như virus viêm gan B , C.

Nước chanh tươi được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng bởi hiệu quả nâng cao đề kháng, thanh lọc cơ thể, thải độc gan. Một ly nước ấm với vị ngọt của mật ong, thêm chút thơm dịu nhờ vài giọt nước chanh vào buổi sáng sớm có thể làm sạch đường ruột, giúp bạn bắt đầu ngày mới với tinh thần sảng khoái, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên do hàm lượng axit cao, bạn cần tránh uống nước có quá nhiều chanh khi đói dễ ảnh hưởng tới dạ dày , khiến bạn đói cồn cào và mệt mỏi.

Mật nhân

Đây là vị thuốc chữa được nhiều bệnh nên gọi là cây bách bệnh. Theo kinh nghiệm dân gian, vỏ và lá dùng để chữa ăn uống không tiêu, đau mỏi lưng, đau nhức mình mẩy, giải rượu mạnh. Mật nhân còn có tác dụng làm hạ men gan và bảo vệ tế bào gan trên một số mô hình thực nghiệm động vật, chính vì có tác dụng bảo vệ gan tốt và chuyên trị các bệnh về gan mật nên có tên Mật nhân (cây mật người).

Cây mật nhân còn có một tác dụng đặc biệt khác, đó là kích thích sản xuất nội tiết tố testosterone ở nam giới và làm tăng miễn dịch mạnh. Testosteron kích thích chuyển hóa, đốt cháy mỡ thừa, tăng tạo hồng cầu và tăng tạo cơ.

Cà gai leo

Theo y học cổ truyền, cà gai leo có tính ấm, vị hơi the, có tác dụng tiêu độc, tán phong thấp, trị rắn cắn và đặc biệt là có công dụng giải rượu, giải độc gan, trị gan nóng, gan yếu rất hữu hiệu. Theo kinh nghiệm dân gian của người Tây Bắc, loại cây này có tác dụng giải rượu mạnh, đến nỗi cánh mày râu chỉ cần chà răng hoặc ngậm rễ cà gai leo trước khi uống rượu là sẽ tỉnh táo, lâu say. Còn khi say rượu chỉ cần sắc thân và lá uống sẽ nhanh chóng tỉnh rượu.

Đồng bào dân tộc Tây Nguyên tận dụng triệt để loại cây này và thường phơi khô, tích trữ chúng trong nhà để trị các trường hợp chữa bệnh gan với biểu hiện chướng bụng, vàng mắt vàng da, mệt mỏi, táo bón, ăn uống không tiêu…