Thái Lan để `lọt` 80 người trở về từ vùng dịch COVID-19 Hàn Quốc

Theo Bangkok Post, sáng 9/3, Thái Lan cho biết có 80 người trở về từ vùng dịch COVID-19 Hàn Quốc đã tìm cách qua mặt quy trình kiểm tra COVID-19 tại sân bay Suvarnabhumi ngày 7/3. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang kêu gọi nhóm 80 người này nhanh chóng báo cáo với cơ quan y tế trong 3 ngày tới để được cách ly theo quy định.

Hành khách trở về từ Hàn Quốc tại sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Thứ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết hiện cơ quan y tế đã xác định được danh tính, thông tin cá nhân của toàn bộ 80 người trên và hoàn toàn có thể tìm ra họ. Thứ trưởng phát biểu:" Tuy nhiên chúng tôi khuyên họ báo cáo với cơ quan y tế cấp tỉnh trong vòng 3 ngày. Nếu họ không hợp tác, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm khắc thực thi Pháp luật . Nếu bị bắt, họ đối diện án tù 1 năm và tiền phạt 200.000 baht (147 triệu đồng)". Những trường hợp không báo cáo, tìm cách trốn tránh sẽ phải đối diện với án tù do vi phạm Đạo luật Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Trước tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra diễn biến phức tạp, Thái Lan đang cách ly các lao động bất hợp pháp từng ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc tại cơ sở hải quân, tỉnh Chon Buri. Những lao động bất hợp pháp trở về nước thuộc nhóm ít có nguy cơ nhiễm sẽ được kiểm tra sức khỏe để xét xem họ nên cách ly tập trung hay tại nhà. Những hành khách khác sẽ được khuyến cáo cách ly tại nhà trong 14 ngày, phải báo cáo tình trạng Sức Khỏe hằng ngày tới cơ quan y tế nước này. Tối 8/3, nước này đã có 143 lao động bất hợp pháp từ Hàn Quốc trở về được cách ly tại Chon Buri.

Người dân Thái Lan xếp hàng mua khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm

Cơ sở cách ly tại tỉnh Chon Buri có khả năng chứa tới 780 người để phòng dịch COVID-19. Trước đó cơ sở này từng cách ly 138 công dân Thái Lan trở về từ TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Y tế Thái Lan đã khuyến nghị người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau, Ý, Iran, Hàn Quốc nhập cảnh Thái Lan tự cách ly ở trong nhà và báo cáo với chính quyền địa phương để theo dõi. Khi nhập cảnh, công dân từ những quốc gia, vùng lãnh thổ kể trên phải báo cáo về tình trạng sức khỏe hàng ngày, nếu không sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.

