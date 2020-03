Thái Lan và Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Ngày 1/3, giới chức Thái Lan và Australia xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19. Trong khi đó, số người chết tại Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục tăng.

Trong cuộc họp báo sáng 1/3, Cục trưởng Cục kiểm soát dịch bệnh - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, ông Suwanchai Wattanayingcharoen cho biết, tại Thái Lan đã có một trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây nên.

Đó là một người đàn ông 35 tuổi, nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đang mắc bệnh nền sốt xuất huyết. Bệnh nhân nhập viện gần một tháng trước tại một Bệnh viện ở thủ đô Bangkok. Sau thời gian khá dài điều trị, bệnh nhân qua đời do suy đa tạng.



Ngành y tế Thái Lan cho biết sẽ tìm hiểu thêm về ca bệnh này để xem vai trò của virus SARS-CoV-2 có phải là nguyên nhân chính dẫn tới suy đa tạng.

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang tự bảo vệ mình trước dịch COVID-19 khi đi tàu điện ngầm ở thủ đô Bangkok. Ảnh: TTXVN



Đây là trường hợp tử vong thứ hai tại khu vực Đông Nam Á có liên quan tới chủng mới của virus corona SARS-Cov-2. Trước đó, trường hợp đầu tiên được ghi nhận là tại Philippines.

Hiện tại, Thái Lan đã ghi nhận 42 ca nhiễm virus SARS-Cov-2. Trong số này có 30 trường hợp đã hồi phục và được xuất viện, 11 trường hợp còn lại đang được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Cùng ngày, Australia thông báo xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đó là một cụ ông 78 tuổi là du khách trở về từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản.



Theo giới chức Australia, bệnh nhân này đã tử vong vào sáng sớm 1/3 tại một bệnh viện ở Perth, thuộc bang Tây Australia.



Trước đó cụ ông này cùng với vợ 79 tuổi, đều bị nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian lưu trú trên tàu Diamond Princess. Hiện cụ bà này đang điều trị tại một bệnh viện ở Perth.



Bên cạnh đó, giới chức Australia thông báo có thêm 01 ca nhiễm bệnh mới ở bang New South Wales. Trước đó có một ca bệnh khác được phát hiện ở bang Queensland. Đáng nói, cả hai trường hợp này đều có nguồn gốc lây nhiễm từ Iran.



Hiện Australia đang có tổng số 25 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 15 người đã được chữa khỏi và 1 người tử vong.



Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn diễn biến hết sức khó lường. SÁng 1/3, Nhật Bản xác nhận thêm một trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này, nâng tổng số người chết lên 12.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang bảo vệ mình. Ảnh: Reuters



Chính quyền thành phố Hokkaido cho biết đó là một nam bệnh nhân ở độ tuổi 70. Trước đó bệnh nhân nhập viện hôm 17/1 vì một căn bệnh khác. Vài tuần sau, bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giống như cúm, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-COV-2 vào hôm 25/2. Một vấn đề đáng lo ngại đặt ra là giới chức Nhật Bản cho biết, bệnh nhân này có khả năng cao bị lây nhiễm virus trong thời gian điều trị ở bệnh viện.



Còn tại Hàn Quốc, chiều 1/3 Yonhap News đưa tin nước này ghi nhận trường hợp thứ 18 tử vong do COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đó là một cụ ông 83 tuổi sống ở Daegu. Cụ ông bị nhiễm virus khi đang có các bệnh nền như đột quỵ, Còn tại Hàn Quốc, chiều 1/3 Yonhap News đưa tin nước này ghi nhận trường hợp thứ 18 tử vong do COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đó là một cụ ông 83 tuổi sống ở Daegu. Cụ ông bị nhiễm virus khi đang có các bệnh nền như đột quỵ, tăng huyết áp



Như vậy, tính đến chiều cùng ngày, Hàn Quốc báo cáo thêm 376 trường hợp nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca lây nhiễm của đất nước này lên 3.526 người với hơn 70% bệnh nhân đến từ Daegu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)