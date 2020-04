Thái Lan: Hai người bị bắn chết vì vi phạm giờ giới nghiêm giữa dịch COVID-19

Thông tin từ báo Bangkok Post cho hay, một vụ nổ súng kinh hoàng dã xảy ra vào lúc 2h sáng 7/4 (giờ địa phương) gần lối ra vào tu viện Khao Phela, đường Khao Phela, quận Tha Chana ở TP Surat Thani, miền nam Thái Lan.



Ngay khi nhận được thông báo, quận trưởng Tha Chana, Wisut Intharakamnoen cùng Cảnh sát trưởng Thitiwat Suthitivanich lập tức đến hiện trường. Tại đây, họ phát hiện một chiếc xe bán tải chứa đầy đuốc, xăng và xơ dừa đậu ở ven đường. Phía sau chiếc xe là thi thể ông Churat Khongkhlai (48 tuổi), vết thương chí mạng là vết đạn bắn vào cổ.

Trưởng làng Manop Kopin (giữa) bị cảnh sát bắt giữ.

Cách đó khoảng 10m là thi thể nhà sư Thavaro Kanchanabut (49 tuổi), trụ trì tu viện Khao Phela. Cạnh ông là một khẩu súng lục. Kiểm tra xác định người này bị bắn vào phía sau đầu và lồng ngực phải.



Trưởng làng Manop Kopin (55 tuổi) đang đứng cạnh thi thể để chờ cảnh sát đến đầu thú. Theo thông tin từ Trợ lý chủ tịch huyện Panyaporn Wattanapramote, trước đó ông được thông báo có 2 đối tượng vi phạm giờ giới nghiêm là ông Khongkhlai và nhà sư Kanchanabut, khi ra ngoài vào khung giờ từ 22h tối tới 4h sáng giữa dịch COVID-19.



Khi dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường, họ phát hiện 2 người này đã bị nhóm của trưởng làng Manop bắt giữ. Tuy nhiên, khi ông Panyaporn đang báo cáo 2 trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm lên chủ tịch quận qua điện thoại thì bất ngờ có tiếng súng nổ. Đến khi kiểm tra thì phát hiện trưởng làng Manop đã bắn ông Khongkhlai và nhà sư Kanchanabut tử vong.

Đồ vật thu được từ hiện trường.



Khi trả lời thẩm vấn, trưởng làng Manop cho biết, hành vi của mình là do lo sợ bị tấn công. Nguyên nhân bởi, ông nhìn thấy nhà sư Kanchanabut đã rút ra một súng lục còn ông Khongkhlai lấy ra một con dao nên mới làm như vậy.



Hiện tại, trưởng làng đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn thêm cũng như thu thập các bằng chứng từ hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.



Đến sáng 8/4, tại Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.258 ca nhiễm COVID-19 với 27 người tử vong. Đất nước này cũng đang áp dụng nhiều biện pháp nghiêm khắc để ngăn ngừa dịch bệnh.



