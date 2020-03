Thái Lan tăng hơn 300 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong 2 ngày, dự kiến vượt mốc 1.000 trong 7 ngày tới

Các nguồn lây nhiễm virus của Thái Lan chủ yếu do tiếp xúc gần với các bệnh nhân trước đó và liên quan đến một sàn đấu muay Thái ở Thủ đô. Do đó, phần lớn ca nhiễm mới ở thủ đô Bangkok, tập trung vào những người trẻ tuổi - những người coi việc ở nhà theo khuyến nghị ứng phó dịch của chính phủ là vô cùng bí bách.

Ngày 23/3, bác sĩ Supakit Sirilak, quan chức của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, số bệnh nhân mới gia tăng nhanh là do những người ở khu vực lây nhiễm trở về nhà ở các tỉnh, sau đó tiếp xúc với gia đình và người dân xung quanh.



Chính phủ nước này dự đoán, số người nhiễm COVID-19 sẽ vượt mốc 1.000 trong 7 ngày tới. Do đó, trước thông báo phong tỏa Bangkok, chỉ trong ngày 22/3 có đến 80.000 người đã xếp hàng tại các bến xe buýt để rời khỏi thủ đô, chủ yếu là công nhân nhập cư. Ngoài ra, do lo ngại những người này có thể lây nhiễm virus cho người dân địa phương ở các tỉnh biên giới, Bộ Nội vụ Thái đã yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi những người đến từ Bangkok.



Dự kiến trong cuộc họp nội các ngày 24/3, Bộ Tài chính Thái Lan sẽ đề xuất việc hỗ trợ tiền mặt cho những người thất nghiệp hoặc những người bị ảnh hưởng do việc đóng cửa các doanh nghiệp ở thủ đô nước này.



Tiếp theo là Singapore với 455 người mắc và 2 ca tử vong, Philippines là 396 ca mắc và số người tử vong là 25. Tại Việt Nam, đến chiều 23/3 số người nhiễm COVID-19 là 121 trường hợp, trong đó 17 người đã hồi phục và xuất viện và chưa có trường hợp tử vong.



Đặc biệt, Đông Nam Á có 2 quốc gia là Lào và Myanmar chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào.

