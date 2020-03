Thái tử Charles dương tính với SARS-CoV-2, 433 người Anh đã tử vong vì COVID-19

Thái tử Charles sinh ngày 14/11/1948, năm nay 72 tuổi, ông là thân vương xứ Wales, là con trai trưởng của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh. Thái tử Charles cũng là người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng Hoàng gia Anh.



Người phát ngôn của Clarence House bổ sung, phu nhân của Thái tử Charles là bà bà Camilla - Nữ công tước xứ Conrnwall cũng được xét nghiệm và các kết quả ban đầu là âm tính. Trong thông báo còn bổ sung "Thái tử Charles đã thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ trong vài tuần qua".

Cụ thể, ngày 9/3 Thái tử Charles gặp Nữ hoàng Elizabeth II trong một buổi thánh lễ tại Nhà thờ Westminster. Đến ngày 10/3 Thái tử Charles có cuộc gặp với Thân vương Albert - người đứng đầu Công quốc Monaco, tại London. Khoảng 9 ngày sau cuộc gặp, Thân vương Albert nhận kết quả dương tính với COVID-19.

Theo Sky New, sự kiện gần nhất Thái tử Charles tham dự là một buổi tiệc liên quan đế viện trợ ứng phó cháy rừng Australia tổ chức ở London vào ngày 12/3. Cũng trong ngày 12/3, Thái tử Charles còn đến một buổi lễ ở Cung điện Buckingham.

Từ sau 12/3, Thái tử Charles ít cuộc họp hơn, những nhân vật ông từng tiếp xúc đều đã được xét nghiệm. Do đó, các bác sĩ cho rằng có thể ông bị truyền nhiễm sau ngày 13/3.



Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Boris Johnson ra lệnh phong tỏa đất nước từ ngày 23/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus.

