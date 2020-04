Thảm án bên giếng Cô Tiên: Gã cuồng dâm gieo rắc ám ảnh kinh hoàng suốt nhiều năm cho người dân

Lợi lần theo tiếng động đến gần nơi có người đang chặt củi rồi nép vào trong một gốc cây để quan sát. Hắn thấy chị Nguyễn Thị Duân (SN 1969, trú xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) cùng hai con là Nguyễn Thị Mai (SN 1993) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1995) đang chặt củi. Để thực hiện tội ác, Lợi lấy khăn bị mặt, chỉ để hở hai mắt, lên đạn trong súng để sẵn sàng hành động.

Lợi vừa chuẩn bị xong thì mẹ con chị Duân cũng chuẩn bị ra về. Chị Duân buộc bó củi tre nhỏ lên vai cho hai con đi trước còn mình mang bó to hơn đi sau vài phút. Hai đứa trẻ ngây thơ vừa đi vừa nói chuyện mà không hề biết rằng mình sắp phải đối mặt với một tên ác quỷ máu lạnh.

Thấy hai đứa trẻ không để ý, Lợi từ trong lùm cây nhảy ra chặn đường, gí súng uy hiếp: “Chạy tao bắn”. Rồi hắn lấy dây thừng Lâm và Mai vào với nhau. Đúng lúc này, chị Duân đi đến. Chị chưa kịp hét lên thì Lợi giơ súng bắn chỉ thiên thị uy rồi chĩa mũi súng vào người chị Duân yêu cầu phải nộp 1 triệu đồng để chuộc con.

Vì đi lấy củi nên chị Duân không mang theo tiền. Chị nói với Lợi, trong người không có đồng nào. Nghe vậy, Lợi kéo thốc chị lại và trói tay cùng với hai đứa con. Một tay hắn cầm sợ dây thừng, một tay hắn lăm lăm khẩu súng đi theo sau 3 nạn nhân.

Lợi thực nghiệm lại cảnh trói mẹ con chị Duân

Đi được khoảng 5 phút thì đến gần giếng Cô Tiên, Lợi dừng lại, trói Lâm và Mai vào gốc cây rồi cởi trói cho chị Duân. Lợi tiếp tục ụy hiếp chị Duân để lấy tiền chuộc con.

Khi chị Duân quyết liệt chống cự, Lợi rút con dao trong bó củi ra chém nhiều nhất vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nghĩ chị Duân đã chết nên Lợi đạp xác chị xuống vực. Trong quá trình rơi chị Duân vướng vào một cành cây nên tỉnh lại. Thấy chị Duân chưa chết, Lợi lại mò xuống chút thêm nhiều nhát dao và đạp chị xuống vực sâu.

Sau đó, Lợi tiến về phía Lâm cởi trói và bắt cháu bé quay về nhà lấy tiền. Nhưng Lâm không đồng ý mà ngay lập tức xông vào giật khăn che mặt của Lợi rồi bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, Lâm vẫn bị Lợi bắt được, hắn xuống tay sát hại đứa bé tội nghiệp.

Gây án xong, hắn vứt con dao hung khí ở bìa rừng. Sau đó đốt hết tiền và quần áo vấy máu rồi bỏ về nhà nư chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, thấy ba mẹ con chị Duân không về, anh Nguyễn Văn Vương (em trai chị Duân) đã huy động họ hàng và người trong xóm đi tìm kiếm. Theo linh tính mách bảo, họ kéo nhau lên khu vực giếng Cô Tiên để tìm. Tại đây, họ phát hiện một dấu vết trượt dài bên taluy nên đã đi xuống cách đó khoảng 20 mét để tìm kiếm thì phát hiện chị Duân nằm bất tỉnh, cơ thể có nhiều vết thương. Ngay sau đó, người thân đưa chị Duân đi cấp cứu và trình báo Công an

Sau khi hồi tỉnh, chị Duân thuật lại chuyện gặp nạn. Theo chỉ dân của chị Công an đã tổ chức tìm kiếm cháu Lâm và Mai. Đến ngày 13/8/2006 thì tìm thấy xác cháu Lâm cách đường mòn rừng khoảng 10 mét.

Đến ngày 13/11/2006 thì anh Bùi Công Tương (xã Đoàn Kết) phát hiện xác người đang phân hủy, chỉ còn trơ lại xương. Sau đó, anh đã báo Công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định, nạn nhân là cháu Mai con chị Duân.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập ban chuyên án điều tra. Sau khi khoanh vùng nghi phạm thì phát hiện Lợi là đối tượng đáng nghi nhất. Công an sau đó đã triệu tập đối tượng này lên trụ sở làm việc.

Những trận đòn roi hàng ngày khiến hắn chai lỳ, vô cảm dần. Càng ngày, Lợi càng lỳ lợm và có xu hướng bạo lực. Học xong lớp 12 thì hắn ở nhà, hàng ngày lên rừng săn bắt chim thú.

Hiện trường một vụ cướp do Lợi thực hiện

Đến khoảng 19h30 ngày 29/1/2007 Lợi đội mũ len trùm kín mặt chỉ để hở hai mắt, cầm khẩu súng thể thao nói trên trèo tường đột nhập nhà ông Phan Đình Hùng ở tổ 92, khu Đồn Điền, Hà Khẩu, Hạ Long.

Anh Phan Đình Tường (con trai ông Hùng) cho biết, khi xảy ra vụ án, anh đang tán gẫu với em gái thì nghe tiếng kêu cướp và tiếng súng nổ. Anh chạy ra kiểm tra thì thấy một người đội mũ len đen, bịt kín mặt, tay cầm súng gí vào ngực bà Thu (chị gái ông Hùng), sau đó chĩa súng sang ông Hùng đòi 1 triệu.

Thấy thế sự như vậy, anh Tường liền lẻn ra ngoài, gọi điện sang nhà ông Toại hàng xóm cầu cứu. Tiếp đó, anh vào bếp lấy con dao và quay lại hiện trường.

Thấy vậy, anh Tường lao vào khống chế Lợi. Đúng lúc này, ông Toại cùng con cháu sang giúp đỡ bắt giữ Lợi và thu giữ nhiều vật chứng.

Trước đó, ngày 9/1/2007, Lợi đã từng cầm súng lẻn vào nhà ông Nguyễn Sĩ Điều dọa hai vợ chồng đưa tiền. Ông Điều bảo không có thì hắn nổ súng vào tường và bắt đi tìm kiền. Khi lục soát được vài chục nghìn, Lợi buộc vợ chồng ông Điều vào cột rồi tự đi tìm. Hắn tìm được 30 triệu đồng và trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 20h ngày 15/1/2007, Lợi tiếp tục mang súng đột nhập nhà ông Trần Văn Hậu ở tổ 16, khu 2, phường Cửa Ông cướp tài sản. Lúc này chị Nhung (vợ anh Hậu) đang lau nhà thì bị Lợi gí súng vào đầu bắt dẫn lên tầng nhà hai. Khi thấy anh Hậu và con trai đang xem tivi thì Lợi nổ súng vào tường đe dọa, bắt nộp tiền.

Sau đó, con trai anh Hậu đưa cho Lợi 1 triệu và Lợi tự lục lấy thêm được 200.000 nghìn, một đôi hoa tai và 3 nhẫn vàng, một đồng hồ Rado rồi trói mọi người lại và biến mất.

Với những tội ác man rợ trên, Bùi Đức Lợi sau đó bị TAND tỉnh Quảng Ninh và TAND tối cao Hà Nội tuyên bản án tử hình. Dẫu vụ việc đã qua đi nhiều năm nhưng đến bây giờ cứ nhắc đến tên Bùi Đức Lợi là ai ai ở đất Quảng Ninh cũng rùng mình khiếp sợ.

