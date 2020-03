Vụ án kinh thiên động địa: Trong 20 phút, kẻ sát nhân đoạt mạng 8 cô gái xinh đẹp với 120 nhát dao

20 phút định mệnh và 2 cuộc điện thoại đầy ám ảnh

Rạng sáng ngày 30/5/1999, đường dây nóng của cảnh sát Trung Quốc nhận được 2 cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là của một cô gái với giọng nói đầy sợ hãi: “Có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu giúp…”. Sau câu nói đó là tiếng la hét thất thanh rồi mất hẳn tín hiệu từ đầu dây bên kia.

Ít phút sau, cuộc điện thoại thứ 2 vang lên. Lần này cũng là một giọng nữ nhưng của người phụ nữ trung niên báo cho cảnh sát rằng, ở khu nhà bà đang ở xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Địa điểm là khu tập thể Hồng Đạt thuộc quận Thạch Cảnh Sơn.

Khu tập thể Hồng Đạt - nơi xảy ra thảm án

Nhận được tin báo án, cảnh sát huy động lực lượng đến hiện trường và tất cả đều kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tang thương của vụ án mạng này. Họ phát hiện thi thể một cô gái nằm ở tầng 1 của khu tập thể. Lần theo vết máu, cảnh sát lên căn hộ tầng 2 và phát hiện thêm cảnh tượng rợn người. Căn hộ nhuốm đầy máu, kèm theo đó là mùi hôi tanh. Các vết máu xuất hiện ở giường, đất, trên tường, bàn uống nước, kệ tủ…

Ngoài thi thể ở tầng 1, tại căn phòng 202 của khu tập thể, cảnh sát phát hiện thêm 7 thi thể khác, các nạn nhân bị sát hại hết sức dã man. Tổng cộng 8 thi thể được phát hiện ở khu chung cư này.

4 trong 8 nạn nhân của vụ án mạng kinh thiên động địa năm 1999

Theo điều tra của cảnh sát, các nạn nhân đều là những cô gái tràn đầy năng lượng, có lối sống tích cực, người lớn nhất mới chỉ 24 tuổi, nhỏ nhất là 17 tuổi. Cảnh sát tiền hành khám nghiệm tử thi và xác định, 8 thi thể bị chém 120 nhát dao.

Điều đáng nói, đồ đạc trong phòng mà 202 không hề bị xáo trộn. Túi xách, tiền bạc của các nạn nhân vẫn còn nguyên. Thậm chí, cảnh sát cũng không phát hiện được dấu hiệu các nạn nhân bị xâm hại tình dục . Vậy, nguyên nhân vụ án mạng kinh thiên động địa này là gì?

Chân dung hung thủ và bản án cuối cùng

Về nhân thân các nạn nhân, cảnh sát địa phương cho biết, 8 cô gái này là nhân viên một công ty bán hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Phúc Kiến ( Trung Quốc ). Họ đến Bắc Kinh làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại. Mùa thu năm 1998, các cô gái bắt đầu chuyển đến sống tại phòng 202.

Kết quả khán nghiệm hiện trường cho thấy, trên sàn nhà có nhiều vết máu lạ không thuộc về 8 nạn nhân. Cảnh sát dựa vào vết máu này truy lùng nghi phạm. Đồng thời, các điều tra viên tỏa ra đến các hộ dân sinh sống trong khu tập thể Hồng Đạt điều tra. Tại đó, họ phát hiện được kẻ khả nghi là Triệu Liên Vinh, 37 tuổi.

Đồ đạc trong phòng không hề bị xáo trộn

Người này được xác định là hàng xóm của 8 nạn nhân, hắn sống ở phòng 203 (bên cạnh căn hộ xảy ra án mạng). Triệu Liên Vinh đã có vợ con và thời điểm đó đang làm công nhân của một nhà máy ở địa phương.

Hàng xóm và đồng nghiệp nói rằng, Triệu Liên Vinh là người sống khép kín, ít nói. Trong công việc, đối tượng này luôn hoàn thành nhiệm vụ, không để ai phải phàn nàn.

Về mối quan hệ của Triệu Liên Vinh với 8 nạn nhân , theo hàng xóm, mỗi lần Triệu đi qua các nạn nhân đều lễ phép chào hỏi. Triệu thấy vậy cũng thỉnh thoảng hỏi thăm về công việc của họ. Qua những câu chuyện xã giao, Triệu biết được các cô đang làm nhân viên bán đồ trang sức, vàng bạc đá quý ở trung tâm thương mại.

Cửa sổ nhà Triệu nhìn thẳng sang ban công phòng 202

Nhà Triệu có một cửa sổ nhìn thẳng sang ban công căn phòng của 8 cô gái nên anh ta có thể dễ dàng quan sát hoạt động của hàng xóm. Triệu phát hiện, cửa sổ và cửa ra vào ban công nhà các cô gái luôn luôn mở cả ngày và đêm.

Điều đáng chú ý, rạng sáng ngày xảy ra án mạng, người dân trong khu tập thể đều nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ khu vực phòng 202 nhưng riêng Triệu ở sát bên không nghe thấy gì. Triệu rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu chân lạ nên đã tiến hành lấy dấu chân của người dân trong khu tập thể. Khi tất cả mọi người đều nhiệt tình hợp tác thì Triệu trốn tránh. Cảnh sát phải khống chết Triệu để lấy dấu chân. Qua giám định, dấu chân của Triệu trùng khớp với dấu chân tại hiện trường. Lúc này, cảnh sát chắc chắn Triệu chính là hung thủ gây án.

Hung khí gây án

Cảnh sát cũng tiến hành giám định ADN mẫu máu lạ tại hiện trường và phát hiện nó trùng khớp với mẫu máu của Triệu Liên Vinh. Ngay sau đó, Triệu bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Triệu khai, khoảng 3h ngày 30/5/1999, anh ta đeo găng tay, cầm dao nhọn, chân đi tất trèo từ cửa sổ sang ban công phòng 202.

Khi vào trong phòng, Triệu điên cuồng chém vào ngực, cổ 8 nạn nhân khiến họ tử vong. Lý Mỹ Kỳ và Giang Tuyết Kim là hai nạn nhân bị Triệu chém tử vong khi đang ngủ.

Tiếp đến là Ngô Thịnh Đan, cô bị Triệu chém khi vừa lao ra khỏi giường. Lúc bấy giờ cô gái nhỏ tuổi nhất là Vương Mã Ngọc vì quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này nên đã ngồi im trên giường run rẩy. Triệu nhìn thấy nạn nhân thì túm tóc lôi ra giữa giường và đâm chết.

Tiết Châu Anh (24 tuổi) khi nghe thấy phòng của Vương Mã Ngọc có tiếng động thì đi sang xem và bị Triệu đâm chết. Tiếp theo đó, Triệu truy sát và đâm chết Từ Tuệ Quyên (20 tuổi), Trần Thụy Hoa (21 tuổi) và Tiêu Mai Phương (22 tuổi).

Gã sát nhân Triệu Liên Vinh gây vụ giết người liên hoàn ở khu tập thể Hồng Đạt

Trong lúc Triệu truy đuổi Tiêu, Trần Thụy Hoa đã nhanh chóng bấm 110 báo cảnh sát. Cú điện thoại đầu tiên này được gọi đến cảnh sát vào lúc 4h sáng. Tuy nhiên, khi Trần chưa nói hết câu thì bị Triệu chém tử vong

Chém 8 cô gái trẻ xong nhưng Triệu vẫn sợ họ chưa chết hẳn nên quay lại đâm thêm nhiều nhát vào người các nạn nhân. Gây án xong hắn bỏ trốn về nhà.

Về nguyên nhân khiến Triệu gây ra vụ án mạng kinh hoàng này thì đến nay vẫn là bí ẩn chưa được giải đáp. Sau đó ít lâu, Triệu bị đưa ra xét xử. Tòa án Bắc Kinh tuyên án tử hình đối với kẻ giết người tàn ác này.

Nga Đỗ (t/h)