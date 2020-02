Thẩm mỹ nội khoa: Xu hướng mới của y học hiện đại

Vậy phương pháp này có gì khác so với phẫu thuật thẩm mỹ? Phụ nữ Việt nên lựa chọn công nghệ thẩm mỹ nội khoa thế hệ mới theo cách nào? Những ưu nhược điểm trong việc thực hiện thẩm mỹ nội khoa là gì?... Đây là hàng loạt những thắc mắc mà người có nhu cầu làm đẹp rất cần thông tin giải đáp từ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa tại Việt Nam.

Tiến sỹ, bác sỹ Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Để giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về làm đẹp theo xu hướng thẩm mỹ hiện đại này, PV đã có cuộc trò chuyện với Tiến sỹ, bác sỹ (TS. BS) Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương. Hy vọng rằng, qua cuộc trò chuyện thú vị này, Quý độc giả sẽ có được những thông tin hữu ích nhất để từ đó lựa chọn cho mình một phương pháp làm đẹp an toàn và phù hợp nhất.

Phóng viên (PV): Thưa TS. BS Vũ Thái Hà, phải chăng trong ngành công nghiệp làm đẹp, thẩm mỹ nội khoa đang trở thành từ khóa “hot”, là tuyệt chiêu “cứu cánh” cho những người chưa thật hài lòng với dung mạo của mình?

Theo tôi thì thẩm mỹ nội khoa hay bất cứ can thiệp nào cũng có những ưu - khuyết điểm riêng, không nên phân định rạch ròi đâu là “tuyệt chiêu”, đâu là “cứu cánh”. Bạn biết đấy, hiện nay, cùng với sự phát triển xã hội đời sống tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Mỗi người phụ nữ hiện đại đều ấp ủ cho mình những dự định làm đẹp riêng. Khi chưa thật hài lòng về dung mạo với những khiếm khuyết do bẩm sinh hoặc do lão hóa, họ đều ước ao được đẹp hơn, trẻ hơn. Giấc mơ về một “cuộc cách mạng” có thể giúp hoàn thiện vẻ bên ngoài để tự tin và yêu đời hơn luôn thường trực trong những phụ nữ này.