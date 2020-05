Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus: Sở Y tế TP.HCM chưa cấp phép, vẫn lén lút hoạt động

Hành nghề không có chứng chỉ

Sức khoẻ Cộng đồng có bài Sức khoẻ Cộng đồng, ông Sơn – người tự xưng quản lý đại diện của cơ sở này đã phân trần: “Chắc có sự nhầm lẫn, Thảo là lễ tân nên không có chứng chỉ hành nghề”. Ngày 5/4,có bài "Thẩm mỹ viện Quốc Tế Venus “treo đầu dê bán thịt chó”?" phản ánh về hoạt động khó hiểu của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (61-63 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10). Theo đó, nữ lễ tân tên Thảo đã mạo danh bác sĩ da liễu để tư vấn các phương pháp xâm lấn cho khách hàng. Đáng nói, trong buổi làm việc với, ông Sơn – người tự xưng quản lý đại diện của cơ sở này đã phân trần: “Chắc có sự nhầm lẫn, Thảo là lễ tân nên không có chứng chỉ hành nghề”.

Nữ lễ tân Thảo "thoát xác" thành bác sĩ chuyên môn đang khám và tư vấn xâm lấn cho khách hàng

Để kiếm chứng lời ông Sơn nói, trong vai khách hàng, chúng tôi tiếp tục vào cơ sở này. Chúng tôi được một người phụ nữ xưng tên Vy tư vấn về dịch vụ căng chỉ da mặt với giá 70 triệu. Lát sau, chúng tôi lại được đưa lên lầu để khám và tư vấn điều trị rạn da bằng laser. Người thăm khám da cho chúng tôi vẫn chính là nữ lễ tân Thảo. Không xưng bác sĩ da liễu như lần trước mà bà Thảo tự nhận là bác sĩ phụ trách chuyên môn của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus.

Bà Thảo cho chúng tôi biết ở thẩm mỹ viện Quốc tế Venus có đa dạng dịch vụ gồm: tiêm giảm mỡ, tiêm filler, căng chỉ da mặt… và cũng có rất nhiều bác sĩ, trong đó bác sĩ Dũng căng da mặt cho khách hàng đẹp nhất.

Thông tin với Sức khoẻ Cộng đồng, ông Nguyễn Văn Nguyên (Trưởng Phòng Y tế Quận 10) cho biết thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (61-63 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10) chỉ là cơ sở chăm sóc da, không được Sở Y tế TP HCM cấp phép nên không được phép thực hiện xâm lấn.

Âm thầm gỡ bỏ quảng cáo?

Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (61-63 đường 3 tháng 2, phường 11, Quận 10) không được phép thực hiện xâm lấn nhưng vô số Fanpage trên mạng xã hội đang quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ này.

Một quảng cáo nâng ngực trên website: https://thammyvenus.vn//

Sức khoẻ Cộng đồng phản ánh, đồng loạt các quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ trên Fanpage Sau khiphản ánh, đồng loạt các quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ trên Fanpage https://www.facebook.com/tmvqtVenusSaiGon/ đã lập tức biến mất.

https://www.facebook.com/Venus-Beauty-Center-105082961187330/ Tuy nhiên, hiện tại 1 website: https://thammyvenus.vn// và 2 Fanpage mới lại xuất hiện: https://www.facebook.com/thammyvienquoctevenus/

Một quảng cáo talkshow treo sa trễ ngực trên Fanpage: https://www.facebook.com/Venus-Beauty-Center-105082961187330/

“Talkshow các cấp độ sa trễ ngực và cách khắc phục. Như các chị em đã biết về các cấp độ sa trễ vòng 1 trong những bài viết trước Venus đã từng chia sẻ rồi đúng không? Video dưới đây là chia sẻ trực quan của bác sĩ về từng cấp độ và cách khắc phục để giúp chị em có ngoại hình đẹp hơn. Cùng Venus theo dõi nhé!”- Một quảng cáo đăng tải ngày 2/4 trên trang Nânɡ Nɡựс - Тreo Ѕа Тrễ - Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Venus

Một quảng cáo nâng ngực trên Fanpage Nâng ngực - Treo Sa Trễ - Thẩm Mỹ Viện Quốc tế Venus

Nghị định 176/2013NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép hoặc vượt ngoài phạm vi được cấp phép hoạt động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, còn phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi đắp tinh thần cho người thiệt hại.

PV cũng đã báo tin cho Sở Y tế TP HCM về việc hành nghề chui của các nhân sự thẩm mỹ viện Quốc tế Venus, dấu hiệu quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Ngày 6/4, Sở Y tế cho biết Phòng Y tế quận 10 đã mời cơ sở lên làm việc để xử lý vi phạm sau khi nhận được thông tin từ Sức khoẻ Cộng đồng. Tuy nhiên, hiện đã 1 tháng nhưng vẫn chưa thấy Sở Y tế TP HCM công bố kết quả.

Một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh phản ánh với Sức khoẻ Cộng đồng rằng chất lượng dịch vụ laser trị rạn da của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus và tế bào gốc không tốt như quảng cáo. Người này đã tốn không ít chi phí vào điều trị. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh trong bài viết tiếp theo.





Hàng loạt sự cố, cũng như rủi ro từ phẫu thuật thẩm mỹ thời gian qua vẫn chưa đủ cảnh tỉnh những mgười có nhu cầu làm đẹp nhưng lại không biết lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, có trách nhiệm.

Sức khoẻ Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

Phi Yến