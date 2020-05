Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus sử dụng nhân sự giả danh bác sĩ lừa khách hàng?

Giả danh bác sĩ?

Sức khoẻ Cộng đồng tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý,tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng kinh doanh bát nháo của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus tại địa chỉ 2B-2C Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3.

Người đàn ông tự nhận là bác sĩ Tùng Anh đang khám mũi cho khách hàng tại lầu 3

Trong vai khách hàng, chúng tôi đến thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (2B-2C Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3) để phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Tại lầu 3, người đàn ông khoác áo blouse giới thiệu là bác sĩ Tùng Anh đã trực tiếp khám mũi cho chúng tôi. Ông này cho biết đối với dịch vụ nâng mũi sẽ do ông và các bác sĩ của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus thực hiện ngay tại cơ sở với mức giá dao động từ 10 triệu đến 25 triệu tuỳ loại sụn.

Sau khi được ông Tùng Anh thăm khám, chúng tôi chốt hẹn lịch nâng mũi vào ngày hôm sau, đồng thời đặt cọc số tiền 500 nghìn cho dịch vụ nâng mũi ở cơ sở này.

Khách hàng đóng cọc để thực hiện dịch vụ nâng mũi ở thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (Quận 3)

Tra cứu trên cổng thông tin của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về các cơ sở đã được cấp phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, chúng tôi không tìm thấy tên của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus. PV cũng không thấy có tên người có tên Tùng Anh trong danh sách các bác sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

PV Sức khoẻ Cộng đồng đã liên hệ làm việc với thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (Quận 3) và được người đàn ông tên Sơn tiếp nhận câu hỏi. Tuy nhiên, sau đó TMV này liên tục cáo bận và chưa có câu trả lời nào.

Trách nhiệm của Sở Y tế ở đâu?

Phản ánh đến Sức khoẻ Cộng đồng, một phụ nữ cho biết chị cũng từng bị thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (2B-2C Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3) “lừa” thực hiện laser trị rạn da và mua tế bào gốc với số tiền lên đến 50 triệu.

Hiện người phụ nữ này đang phải chịu cảnh “tiền mất tật mang” và gửi đơn tố cáo vụ việc đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. “Tôi đã gửi đơn đến Sở Y tế và được cơ quan này cho biết đã tiếp nhận vụ việc. Sở Y tế sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả cho tôi. Hiện đã gần 2 tuần và tôi đang chờ đợi sự rốt ráo giải quyết từ các cơ quan chức năng.”- Người phụ nữ cho hay.

Thống kê của Sở Y tế TPHCM cho thấy, đến nay thành phố có 15 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, 10 bệnh viện đa khoa có khoa hoặc đơn vị thẩm mỹ, 186 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và khoảng 1.398 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chăm sóc da, spa. Trong đó gây “đau đầu” nhất là công tác quản lý đối với các cơ sở thẩm mỹ chăm sóc da, spa, bởi thực tế nhiều cơ sở đã “lén lút” thực hiện các dịch vụ phun, xăm, thêu thẩm mỹ dù không được phép.

Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM thừa nhận trên báo chí, để xảy ra tai biến thẩm mỹ là do chủ quan của các cơ sở thẩm mỹ. Đây cũng chính là thách thức cho các nhà quản lý, từ phòng y tế quận, huyện đến Sở Y tế TPHCM. Theo ông Thượng, những tai biến thẩm mỹ xảy ra trong thời quan qua đòi hỏi những giải pháp mới trong công tác quản lý.

“Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục rà soát, thanh kiểm tra thường xuyên, liên tục các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn, thậm chí lực lượng Thanh tra Sở Y tế sẽ đóng giả người dân để tiếp cận các cơ sở thẩm mỹ vi phạm các quy định Pháp luật ”, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cam kết.

Sức khoẻ Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

Phi Yến