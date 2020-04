Thẩm mỹ viện Quốc Tế Venus “treo đầu dê bán thịt chó”?

Thông tin với Sức khoẻ cộng đồng, ông Nguyễn Văn Nguyên (Trưởng Phòng Y tế Quận 10) cho biết thẩm mỹ viện Quốc tế Venus (61-63 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10) chỉ là cơ sở chăm sóc da, không được phép thực hiện xâm lấn. Nhưng theo tìm hiểu của PV, cơ sở này đang cung cấp hàng loạt kỹ thuật xâm lấn chui. Nguy hiểm hơn khi nữ lễ tân không có chuyên môn và chứng chỉ hành nghề nhưng lại tham gia vai trò bác sĩ da liễu.

Bề ngoài hoành tráng, quảng cáo lung linh nhưng thực chất cơ sở này chỉ được phép chăm sóc da.

Tại đây, tư vấn cho chúng tôi là người phụ nữ khoác áo blouse nhưng không đeo biển tên. Người này giới thiệu tên Thảo và là bác sĩ da liễu. Sau khi tư vấn qua loa về phương pháp cải lão hoàn đồng thì người này hướng khách hàng đến phương pháp tái sinh đa tầng. Theo người phụ nữ này, phương pháp tái sinh đa tầng có giá 25 triệu và hiệu quả cao hơn cải lão hoàn đồng rất nhiều vì sử dụng kim để cấy collagen lên mặt. Ngoài dịch vụ này, khách hàng còn được giới thiệu hàng loạt dịch vụ xâm lấn khác.

Nguời phụ nữ tự xưng là bác sĩ Thảo nhưng thật ra chỉ là lễ tân và không có chứng chỉ hành nghề.



PV Sức khoẻ Cộng đồng đã có buổi làm việc với đại diện thẩm mỹ viện Quốc tế Venus. Người đàn ông giới thiệu tên Sơn (quản lý của thẩm mỹ viện Quốc tế Venus) chi nhánh Quận 10 đã thừa nhận tại cơ sở có nhân sự tên Thảo như hình ảnh trong video mà PV cung cấp.

Liệu từ trước tới nay, bao nhiêu quý bà, quý cô không hề biết được điều đó mà cả tin để rồi đánh đu với “tử thần” khi đến giao phó nhan phận cho bà Thảo ở thẩm mỹ viện Quốc tế Venus?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2016/NĐ - CP ngày 01/07/2016 quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Trong đó quy định rất rõ các dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại Bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.