Than 'nhớ nhà', chồng và người thân bệnh nhân số 35 bỏ trốn khỏi khu cách ly

Mới đây, nguồn tin từ Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, nhiều người thân của nữ bệnh nhân số 35 (nữ, 29 tuổi, nhân viên siêu thị Điện máy Xanh) đã tự ý rời khỏi khu cách ly về nhà hôm khiến cơ quan y tế phải đến tận nơi để cưỡng chế quay lại khu cách ly.

Nguồn tin trên báo PLO cho hay, có tổng cộng 5 người thân của bệnh nhân số 35 đã trốn khỏi khu cách ly, trong đó có chồng của nữ bệnh nhân.

"Những người này cho rằng nhớ nhà, lo nhà cửa không ai trông nên bỏ trốn khỏi khu cách ly", nguồn tin cho hay.

Khu vực nhà của bệnh nhân số 35. Ảnh: PLO

Được biết, 5 người này được đưa đi cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) vào ngày 10/3, nhưng đã trốn khu cách ly về nhà ở kiệt 408, phường Bình Thuận, quận Hải Châu.

Sau khi phát hiện những người này bỏ trốn, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã lập tức tìm đến nhà cưỡng chế các trường hợp này đi cách ly lại.

Xe cưỡng chế chồng và người thân bệnh nhân số 35 đi cách ly.

Trước đó, theo thông tin dữ liệu y tế, khoảng 18-19h ngày 4/3, bệnh nhân 35 trong lúc làm việc có tiếp xúc trực tiếp với hai người quốc tịch Anh tại siêu thị Điện máy Xanh. Nnhững người này sau được xác định là bệnh nhân số 22 và 23.

Đến 6h30 ngày 11/3, Viện Pasteur Nha Trang nhận được mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi đến và kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên điện máy xanh đã dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 35 đã đi khám nhiều nơi trước khi phát hiện dương tính. Cơ quan chức năng đã phải khoanh vùng tiếp xúc của nữ bệnh nhân này và đưa đi cách ly nhiều người, trong đó có người thân bệnh nhân này.

Tính đến trưa 20/3, Việt Nam xác nhận có 85 ca nhiễm COVID-19 trong đó 16 bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn và được xuất viện. Riêng Đà Nẵng có 4 ca nhiễm, chưa ca nào điều trị khỏi.

Kiều Đỗ (t/h)