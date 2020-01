'Thần sấm Thor' Chris Hemsworth mạnh tay quyên góp 1 triệu USD hỗ trợ thảm họa cháy rừng Úc

Trong những ngày gần đây, vụ cháy rừng Úc đã khiến cả thế giới lo lắng bởi sự ảnh hưởng nghiêm trọng của nó tới con người, sinh vật đang sinh sống trên đất nước Úc nói riêng và trên toàn Trái Đất nói chung. Chỉ trong thời gian ngắn, có ít nhất 20 người đã thiệt mạng, hơn 1500 căn nhà và ít nhất 480 triệu sinh vật đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Bất kể giàu nghèo, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đang cầu nguyện cho đất nước Úc, họ vừa gửi những lời cầu chúc tốt lành vừa đóng góp của cải của mình dù ít, dù nhiều để giúp đỡ các nạn nhân và hỗ trợ các "chiến binh".

Nước Úc oằn mình chống chọi với thảm họa cháy rừng

Trong đó, phải kể đến nam tài tử nước Úc vạn người mê "Thần sấm Thor" Chris Hemsworth. Anh đã chứng tỏ mình không chỉ là siêu anh hùng trên màn ảnh của loạt phim Marvel đình đám, mà còn là người hùng ngoài đời thực khi quyết định mạnh tay quyên góp tiền để giúp đỡ lính cứu hỏa và cư dân đang bị ảnh hưởng từ thảm họa cháy rừng ở Úc. Trên Instagram của mình vào hôm nay ngày 7/1, Chris tuyên bố mình đã đóng góp 1 triệu USD (tức hơn 23 tỷ VNĐ) vì thảm họa này. Được biết, hiện anh đang là một trong những cá nhân đóng góp nhiều nhất.

Nam tài tử đóng góp tới 1 triệu USD

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đăng tải bản dịch từ Trí thức trẻ về chia sẻ của nam diễn viên sau vụ thảm họa kinh hoàng đang xảy ra trên nước Úc: "Như các bạn đã biết, thảm họa cháy rừng tại Australia đã để lại thiệt hại nặng nề. Chúng vẫn đang tiếp tục cháy, thời tiết càng ngày càng nóng. Chúng tôi hiện vẫn trong tình trạng khó khăn và còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Điều chúng tôi cần bây giờ là sự ủng hộ của mọi người. Bản thân tôi sẽ đóng góp 1 triệu USD và tôi mong rằng các bạn có thể trao đi dù bằng bất kỳ cách nào, hình thức nào đi chăng nữa. Mỗi một đồng đều quý giá. Số tiền đó sẽ đến thẳng tới lính cứu hỏa, những người bị nạn và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Họ đang rất cần sự hỗ trợ của chúng ta bây giờ..."

Chris Hemsworth kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ Australia vượt qua tai ương.

Nữ ca sĩ P!nk cũng ủng hộ 500.000 USD

Bên cạnh Chris, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác đến từ nước Úc cũng đã quyên góp tiền để hỗ trợ đất nước vượt qua cơn thảm họa. "Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman cùng chồng là Keith Urban đã ủng hộ 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng), nữ ca sĩ P!nk ủng hộ 500.000 USD, tài tử Hugh Jackman đã ủng hộ và đăng tải những liên kết của các tổ chức nhận quyên góp cho vụ cháy rừng,...

Cate Blanchett lại bị chỉ trích vì tuy lên tiếng kêu gọi nhưng chưa có hành động cụ thể

Tuy nhiên, một số ngôi sao khác lại đang phải gánh chịu sự chỉ trích của một bộ phận công chúng bởi... chỉ biết nói mà không biết làm. Nữ minh tinh người Úc Cate Blanchett mới đây đã gây bão trên mạng xã hội bởi bài phát biểu nhận giải nói về thảm họa đang diễn ra ở quê nhà, nhưng nhiều người phát hiện cô chưa có động thái quyên góp, ủng hộ như những ngôi sao khác. Dẫu vậy, người hâm mộ của nữ diễn viên cũng phản pháo rằng có thể cô và nhiều nghệ sĩ khác đã âm thầm ủng hộ, bằng cách này hay cách khác mà không công khai thông tin.

Hiện nước Úc vẫn đang phải chống chọi với thảm họa cháy rừng liên tiếp xảy ra trong nhiều ngày. Chính phủ Australia cũng như chính quyền địa phương ở một số nơi đã phải yêu cầu người dân sơ tán, đồng thời huy động lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy. Hiện có khoảng 2000 chiến sĩ cứu hỏa đang ngày đêm làm việc, bất chấp nguy hiểm xông pha dập lửa để ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy.

Chi Nguyễn (t/h)