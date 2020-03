“Thần tốc” mùa COVID-19: 7 ngày xây xong bệnh viện dã chiến, 3 ngày sản xuất xong phòng khử khuẩn

Sau khi ghi nhận 134 ca nhiễm COVID-19, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 3 của cuộc chiến phòng, chống COVID-19. Chính phủ cùng các địa phương đã ban hành hàng loạt quyết sách, chỉ đạo quyết liệt.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến, sản xuất công cụ phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chỉ trong 7 ngày, Hà Nội xây dựng xong Bệnh viện dã chiến và trong vòng 3 ngày, sân bay Nội Bài sản xuất xong buồng khử khuẩn toàn thân.



Cụ thể, bệnh viện dã chiến Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được hoàn thành vào ngày 24/3 sau 7 ngày thi công. Đây là một trong những công trình quan trọng phúc vụ quá trình điều trị, cách ly nhằm phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hà Nội.

Bệnh viện dã chiến Mê Linh được xây dựng xong trong vòng 7 ngày

Bệnh viện dã chiến Mê Linh được sửa chữa, cải tạo trên cơ sở bệnh viện đa khoa Mê Linh (cũ) đã bị bỏ hoang nhiều năm. Được biết, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng, cải tạo bệnh viện cho biết, mỗi ngày doanh nghiệp này huy động từ 300 đến 500 cán bộ, công nhân khẩn trương xây dựng.

Theo kế hoạch ban đầu, TP giao xây dựng bệnh viện dã chiến với 200 giường bệnh, sau đó nâng lên 250 giường bệnh. Đây là bệnh viện điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19 cho nên đòi hỏi về kỹ thuật phức tạp hơn nhiều. Sau khi hoàn thành công trình, Công ty UDIC đang tiến hành đánh giá để nghiệm thu và bàn giao cho Sở Y tế Hà Nội.

Về công tác xây dựng bệnh viện dã chiến, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc xây dựng bệnh viện dã chiến 250 giường bệnh điều trị trong 7 ngày không phải là nhiệm vụ đơn giản. Tiến độ công trình hoàn thành sớm thể hiện tinh thần làm việc quyết tâm, có trách nhiệm và vào cuộc kịp thời của chính quyền, doanh nghiệp xây dựng.

Bệnh viện dã chiến Mê Linh nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 35km. Song bệnh viện này nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, gần sân bay Nội Bài – nơi dự kiến có nhiều người từ vùng dịch trở về.

Buồng khử khuẩn toàn thân được lên ý tưởng, sản xuất trong vòng 3 ngày

Bên cạnh bệnh viện dã chiến xây dựng xong trong vòng 7 ngày, ngày 24/3, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài thông tin đã chính thức đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân tại Nhà điều hành Cảng HKQT Nội Bài.

Được biết, việc lên ý tưởng cho đến hoàn thành lắp đặt buồng khử khuẩn toàn thân được nhóm các kỹ sư trẻ của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài thực hiện vỏn vẹn trong vòng 3 ngày.

Theo Người lao động, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, từ khi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Cảng tại Hội nghị giao ban thứ 6 (20/3), được tạo điều kiện tối đa của lãnh đạo đơn vị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nội Bài, đã nung nấu ý tưởng, cùng 10 kỹ sư trẻ trong nhóm lên kế hoạch chi tiết để tự sản xuất buồng khử khuẩn toàn thân. Sau 3 ngày làm việc tích cực, buồng khử khuẩn toàn thân được cho “ra đời”.

Được biết, buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng dung dịch muối ion dạng phun sương mịn trong buồng kín để khử khuẩn. Khi có người vào, thiết bị cảm biến quang sẽ kích hoạt hệ thống phun sương tự động trong buồng 30 giây mỗi lần. Phun sương 360 độ đảm bảo phủ kín toàn thân, khử trùng tối đa, nhanh chóng và an toàn.



Đặc biệt, dung dịch muối ion được dùng để phun diệt khuẩn là loại đã được kiểm định, được Bộ Y tế khuyến khích dùng. Vì vậy, nó an toàn cho người sử dụng.

