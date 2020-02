Những điều thú vị bạn chưa biết về ngày 29 tháng 2: Khi phụ nữ được quyền `cầu hôn` nam giới

Theo lịch dương, thông thường các tháng trong năm có 30-31 ngày, tuy nhiên tháng 2 là tháng đặc biệt vì chỉ có 28 ngày. Cứ 4 năm 1 lần, tháng 2 sẽ có 29 ngày.

Để tính năm nhuận, chúng ta sẽ dùng một phép tính rất đơn giản: Lấy số năm dương lịch chia cho 19, nếu phép chia hết hoặc có số dư là các số 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì chắc chắn năm đó là năm nhuận. Như vậy, khi lấy 2020:19, ta được kết quả dư 6, vậy tháng 2 năm nay 2020 sẽ có 29 ngày. Do là năm nhuận, năm 2020 sẽ có 366 ngày thay vì 365 ngày như những năm thông thường.

Năm nhuận liên quan đến thiên văn

Trái Đất mất khoảng 365,2422 ngày để quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời. Do đó, con người phải thêm 1 ngày vào năm nhuận trong lịch Gregory để cân bằng lại các tháng trong năm dương lịch.

Ngày 29/2 là ngày thứ 60 trong năm nhuận theo lịch Gregory, và đặc biệt chỉ xuất hiện mỗi năm 1 lần. Lần tiếp theo là năm nhuận sẽ là năm 2024.

Phụ nữ được quyền cầu hôn vào ngày 29/2

Ngày 29/2 phụ nữ được quyền cầu hôn nam giới như một sự "đối gió" đầy thú vị

Theo truyền thuyết của Ireland, vào thế kỷ thứ V một tu sỹ người Ireland mang tên St Bridget là người bắt đầu truyền thống đặc biệt này. Tu sỹ đã phàn nàn với vị thần hộ mệnh của nước này là thánh Patrick về việc người phụ nữ phải chờ đợi quá lâu để đợi "nửa kia" buông lời cầu hôn. Theo truyền thuyết, Thánh Patrick đã quyết định chọn ngày 29/2 là ngày mà phụ nữ có thể "cầu hôn" với nam giới.

Năm 1288, Scotland đã thông qua đạo luật cho phép phụ nữ được cầu hôn nam giới trong năm nhuận. Được biết, đây là cảm hứng cho bộ phim tình cảm lãng mạn mang tên "Leap Year" (Cô gái đi tìm tình yêu) do Matthew Goode và Amy Adams thủ vai.

Điều gì xảy ra nếu bạn sinh ra vào ngày 29/2

Được biết, cơ hội để bạn sinh ra vào ngày 29/2 là 1/1461. Những người này được gọi là "leaper" hay "leaping". Rất may, những người này có thể chọn ngày 28/2 hoặc 1/3 hàng năm để tổ chức sinh nhật chứ không cần phải đợi tới năm một lần để tổ chức sinh nhật vào đúng năm nhuận.

Trên thế giới, có khoảng 4,1 triệu người sinh ra vào ngày 29/2. Một số người nổi tiếng sinh vào ngày 29 tháng 2 là Giáo hoàng Paul III (1468), nhà thơ John Byrom (1692), nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini,...

Ngày tốt tháng 2 theo lịch âm

Người Việt có quan niệm trước khi làm việc gì cần xem ngày đó có đẹp không, có tốt không để vạn sự như ý, công việc trôi chảy,.... Những ngày được coi là tốt, thuận lợi cho công việc, học tập,... vào tháng 2 năm 2020 gồm: Ngày 1/2 (tức 8/1 âm ), ngày 3/2 (10/1 âm), ngày 4/2 (11/1 âm), ngày 7/2 (14/1 âm), ngày 8/2 (15/1 âm), ngày 10/2 (17/1 âm), ngày 13/2 (ngày 20/1 âm), ngày 15/2 (22/1 âm), ngày 16/2 (23/1 âm), ngày 19/2 (26/1 âm), ngày 20/2 (27/1 âm), ngày 22/2 (29/1 âm), ngày 24/2 (2/2 âm), ngày 27/2 (5/2 âm), ngày 29/2 (7/2 âm).

(*) Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

