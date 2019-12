Tháng củ mật: Thanh niên số nhọ mới mua BMW tiền tỷ được 4 ngày thì bị trộm bẻ khóa dắt đi trước mắt

Mới đây, cơ quan Công an quận 9, TP.HCM đã nhận được được tin báo về một vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên địa bàn. Tài sản bị lấy đi là một chiếc mô tô trị giá tiền tỷ.

Chiếc xe mô tô BMW bị mất trộm. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 3h sáng nay 29/12. Thời điểm trên, một nhóm đối tượng gồm 2 nam và 2 nữ đã đi trên 2 xe máy tới trước một nhà anh Nguyễn Minh Tuân (30 tuổi) ở hẻm số 76 đường Tây Hoà, phường Phước Long A, quận 9.

Nhóm đối tượng đứng quan sát một lúc, sau đó một đối tượng nam dùng dụng cụ mở khoá cổng của căn nhà. Đột nhập được vào bên trong, đối tượng dắt ra chiếc mô tô BMW S1000RR biển số 59A3-209.39. Chiếc xe này trên thị trường có giá lên tới gần 1 tỷ đồng.

Một đối tượng nam còn lại tiếp tục vào bên trong định trộm luôn chiếc mô tô nữa nhưng không thực hiện được vì chủ nhà đã nghe thấy tiếng động và phát hiện ra.

Nhóm đối tượng định cuỗm luôn chiếc mô tô dựng phía trong nhưng bất thành

Thời điểm này, chủ nhà Nguyễn Minh Tuân chạy ra thì nhóm trộm đã lên xe nổ máy tẩu thoát. Anh Tuân đuổi theo nhưng bị lạc hướng nên đành bất lực nhìn chiếc xe bị lấy đi. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong nhà anh Tuân ghi lại được.

Sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Hiện Công an quận 9 đã tiến hành cho trích xuất camera để nhận diện và truy bắt nhóm đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm chiếc mô tô BMW.

Hình ảnh cắt từ camera an ninh

Được biết, chủ nhà mới mua lại chiếc BMW của người khác với giá 560 triệu đồng. Từ hôm mua đến khi bị trộm lấy mất mới chỉ có 4 ngày.



"Tôi mới mua chiếc này được hơn 4 ngày thì bị kẻ trộm lấy mất", anh Tuân bức xúc.

Kiều Đỗ (t/h)