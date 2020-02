Thanh Hóa: Bứt phá mạnh mẽ, hướng tới sự phát triển bền vững về chất và lượng

Những thành tựu vượt bậc

Trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 17,15%. Đây được coi là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, cao hơn cùng kỳ năm 2018 1,9% và thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.



Trên lĩnh vực nông nghiệp, thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư. Bên cạnh đó, đã xây dựng được các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị như: các dự án chăn nuôi bò sữa của Vinamilk, Nhà máy chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis, các dự án chăn nuôi lợn quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao… Vì vậy, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 28.199 tỷ đồng, tăng 2,27% so với cùng kỳ.



Toàn cảnh trung tâm thành phố Thanh Hóa.



Cùng với đó, sản xuất Cùng với đó, sản xuất công nghiệp cũng duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ước đạt 126.072 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Hiện nay, tỉnh Thanh Hoá xác định phát triển “tứ giác kinh tế” gồm: Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn và Lam Sơn là nhiệm vụ quan trọng, nhằm biến 4 vùng kinh tế có nhiều tiềm năng, thế mạnh trở thành các đô thị vệ tinh, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.



Trong xây dựng nông thôn mới, Thanh Hóa tiếp tục là điểm sáng của cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, thiết thực, tạo nên nhiều “miền quê đáng sống”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 6 huyện, 350 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 16,7 tiêu chí/ xã, vượt mục tiêu kế hoạch năm 2019 và vượt mục tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, cao hơn bình quân chung của cả nước.



Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 với tổng mức vốn đầu tư lên đến 2,79 tỉ USD, triển khai thi công tháng 8 – 2018 và dự kiến hoàn thành tháng 7 – 2022.



Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm, an sinh xã hội cũng từng bước được nâng cao. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa đã để lại nhiều ấn tượng với các địa phương khác trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao. Với số dân đông đứng thứ 3 cả nước, hiện Thanh Hóa có trên 2,16 triệu người lao động. Điều đó cho thấy Thanh Hóa đang trong thời kỳ dân số vàng với chi phí cạnh tranh. Đây chính là lợi thế đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh thành trong cả nước. Nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng đã tạo ra đội ngũ lao động chuyên nghiệp có thể đồng hành cùng các nhà đầu tư đi đến thành công.

Tiếp tục tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Trước xu thế phát triển năng động của đất nước và sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư toàn cầu về Việt Nam, Thanh Hóa là một trong ba tỉnh của Việt Nam chủ động hợp tác với tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2040. Vạch ra chiến lược phát triển toàn diện để nắm bắt các triển vọng tăng trưởng.



Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho xây dựng kinh tế - xã hội của tỉnh.



Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các hoại động văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân.





Đặc biệt, ở lĩnh vực du lịch, tỉnh Thanh Hóa chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án phát triển du lịch . Ưu tiên các dự án có sản phẩm du lịch đẳng cấp, độc đáo và khác biệt để xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho du lịch tỉnh.

Chú trọng phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn.





Phát huy những kết quả đã đạt được, để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng hiệu quả, bền vững, thời gian tới, Thanh hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, gắn với quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa vốn cho đầu tư phát triển.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xứng đáng là điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của của cả nước.



Những bức phá mới đang tạo đà để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra nhằm phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, ngày càng thịnh vượng, văn minh sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.



Liên Nguyễn – Vũ Oanh