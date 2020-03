Thanh Hóa cách ly 4 người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, từng chăm người ốm ở BV Bạch Mai

Một bệnh nhân mắc COVID-19 từng điều trị thành công tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa



Một trường hợp nghi nhiễm COVID - 19 khác là du học sinh Ý trở về Việt Nam. Từ 10/3, đến ngày 24/3, bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, khó thở nhẹ, đau đầu và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn.



Hiện, tất cả các trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19. Hệ thống giám sát dịch COVID - 19 tỉnh Thanh Hóa đang tích cực rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm để thực hiện cách ly theo quy định.

Từ ngày 18-24/3, tại Bệnh viện Bạch Mai lần lượt ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Đó là 2 nữ điều dưỡng làm việc tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới được xác định là ca bệnh thứ 86 và 87 và một nữ bệnh nhân (ca 133) từng có thời gian 3 tuần điều trị tại khoa Thần Kinh. Còn 2 trường hợp mắc COVID-19 khác có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai chưa được công bố, trong số này có con gái của bệnh nhân 86.

Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành rà soát lập danh sách người bệnh đã khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai từ ngày 10/3/2020. Căn cứ và danh sách này, BV Bạch Mai có văn bản thông báo và gửi danh sách người bệnh về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kip thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, các tỉnh thành phố đang tích cực thông báo truy tìm người dân trên địa bàn từng tới thăm khám tại bệnh viện này trong 14 ngày qua.

Bước đầu, Hải Phòng đã xác định được 380 bệnh đến khám bệnh và 44 học viên học tập tại BV Bạch Mai. Tại Nam Định có khoảng 2.000 người từng tới thăm khám tại đây.

Nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Video: VTC