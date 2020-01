Thanh Hóa: Cựu công an viên chém mẹ già 81 tuổi tử vong vì... không được uống sữa

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, cựu công an viên ở Thanh Hóa dùng dao chém mẹ già 81 tuổi trọng thương. Dù được người thân phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu nhưng cụ bà đã không qua khỏi.

Ngày 6/1, Công an huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Trong đó, nạn nhân là một cụ già 81 tuổi đã bị chính con trai ruột dùng dao chém tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 4/1, tại gia đình ở phố Bái Trúc, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Thời điểm trên, cụ Nguyễn Thị T. (SN 1939) đang ở trong phòng thì con trai cụ là Trần Văn Hải (SN 1968) có đi vào phòng xin sữa tươi để uống. Tuy nhiên, cụ T. không đồng ý.

Lúc này, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận, Hải bất ngờ dùng dao chém trọng thương mẹ ruột của mình. Nạn nhân được mẹ ruột đưa đi Bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó một ngày.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thị trấn Tân Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tạm giữ hình sự Trần Văn Hải. Hiện nghi can đã được bàn giao cho Công an huyện Quảng Xương tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án và xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, theo nguồn tin từ lãnh đạo thị trấn Tân Phong, nghi can chém chết mẹ ruột vì không được uống sữa trước đây từng là công an viên của xã Quảng Tân (nay đã sáp nhập vào thị trấn Tân Phong). Người này có tiểu sử bệnh tâm thần và đã nghỉ công tác từ lâu.

"Anh Hải có tiền sử bị bệnh tâm thần, hôm xảy ra sự việc anh này có uống rượu bia. Trước đó anh này cũng đã từng hành hung mẹ đẻ của mình", báo Người Lao Động dẫn lời một lãnh đạo thị trấn Tân Phong.

Vị này cũng cho biết, sau sự việc đau lòng, đại diện chính quyền địa phương đã tới chia sẻ mất mát với và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng để lo hậu sự cho bà cụ.

Kiều Đỗ (t/h)