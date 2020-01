Thanh Hóa: Đang hưởng án treo gã thanh niên vẫn tranh thủ “hành nghề” cướp giật

Báo Giao thông đưa tin, ngày 5/1, Công an huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa ) đã ra lệnh bắt giữ đối với đối tượng Đới Văn Duẩn (SN 1992, trú tại thôn Đồng Yên, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 2/1/2020, Công an huyện Như Thanh nhận được tin báo của người dân về việc, trên địa bàn thôn Tiên Thắng, xã Xuân Phúc (huyện Như Thanh) xảy ra một vụ cướp xe. Hung thủ dùng hung khí là dao để uy hiếp nạn nhân.

Người bị hại được xác định là ông Đặng Văn Luật (SN 1955, trú tại phố Tân Hà, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). Ông luật hành nghề lái xe ôm trên địa bàn từ nhiều năm nay.

Trong ngày hôm đó, ông Luật bị đối tượng Duẩn uy hiếp bằng dao để cướp một chiếc xe máy Wave RSX mang BKS: 36B3 - 158.86 và số tiền một trăm nghìn đồng.

Đối tượng Duẩn và tang vật hắn cướp giật được

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra , khoanh vùng nghi phạm. Cuối cùng phát hiện được kẻ uy hiếp cướp xe và tiền của ông Luật là đối tượng Đới Văn Duẩn. Sau 2 ngày điều tra, Duẩn bị bắt và bị áp giải về trụ sở để làm việc.

Tại đây Duẩn khai nhận, khoảng 19h ngày 2/1/2020, Duẩn đi xe khách từ Hà Nội về đến siêu thị BigC thành phố Thanh Hóa. Tiếp đó, Duẩn thuê xe ôm về huyện Như Thanh với giá 200 nghìn đồng.

Khi lái xe chở đến địa phận xã Như Thanh khu vực ít người qua lại, địa hình hiểm trở thì Duẩn rút dao ra uy hiếp và cướp tiền cùng xe của người xe ôm. Sau đó, Duẩn phóng xe về huyện Nông Cống bán lấy tiền để ăn chơi và bỏ trốn ra Hà Nội.

Theo đại diện Công an địa phương, trước khi bị bắt để điều tra về hành vi uy hiếp, cướp giật xe máy, Duẩn còn từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Khi đang gây án, Duẩn vẫn trong thời gian chấp hành án treo.

Your browser does not support HTML5 video.

Nữ bí thư huyện bị uy hiếp, cướp tài sản

Nga Đỗ (t/h)