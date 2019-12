Thanh Hóa: Hơn 60 trẻ mầm non nhập viện, nghi ngộ độc bánh cuốn

Hàng loạt học sinh mầm non Vườn Mặt trời phải nhập viện trong tình trạng nôn mửa, lả người, đi ngoài.

Báo Người Lao Động đưa tin, trưa ngày 23/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, sáng cùng ngày đã có nhiều học sinh trên địa bàn phải nhập viện, nghi do ngộ độc.

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh, vào khoảng 11h, hàng loạt học sinh Trường mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có dấu hiệu nôn mửa, lả người, đi ngoài... nghi do bị ngộ độc thực phẩm. Ngay lập tức, các cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo thông tin từ bệnh viện, có khoảng 60 học sinh thuộc 2 lớp được đưa vào nhập viện từ trưa, sau đó có một số cháu khác được gia đình đưa tới viện. Hiện các y bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho các bệnh nhi, con số trẻ bị ngộ độc có thể vẫn tăng lên.

"Hiện chưa thống kê được số lượng cụ thể cũng như các bệnh nhân nặng hay nhẹ mà chúng tôi đang tập trung cấp cứu cho các cháu", ông Hà Hoàng Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng trả lời báo chí: "Sau khi nghe thông tin từ Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm, chúng tôi đã xuống Bệnh viện Nhi để nắm tình hình và đang yêu cầu nhà trường báo cáo. Hiện tại vẫn chưa nắm được số học sinh cụ thể nhập viện" - vị lãnh đạo này cho biết.

Trường mầm non Vườn Mặt Trời là cơ sở mầm non tư thục có khoảng 300 học sinh đang theo học. Ảnh: Người Lao Động

Chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân ngộ độc , tuy nhiên theo một số phụ huynh phụ, sáng nay các cháu ăn sáng bằng món bánh cuốn. Đến trưa, sau khi dùng bữa các cháu bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Kiều Đỗ (t/h)