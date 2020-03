Thanh Hóa: Lập Facebook ảo lừa bán khẩu trang

Trước đó Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của chị N.T.N.T (xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa) về việc chị bị một đối tượng lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Theo thông tin của chị T, khoảng đầu tháng 3/2020, chị T. thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Nhi” đăng tin bán khẩu trang y tế qua mạng nên đã nhắn tin đặt mua 8 thùng khẩu trang với giá 20 triệu/thùng. Qua giao dịch, chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Nhi” đã cho chị T. số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu chị T. chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 20 triệu đồng để đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị T. không liên lạc được với người sử dụng tài khoản "Nguyễn Nhi" nữa.

Đối tượng Hương trước cơ quan điều tra.

Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Đội Công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa) thành lập 3 tổ công tác để tiếp cận địa bàn, thu thập thông tin. Đến ngày 8/3, Công an huyện Thiệu Hóa đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Nguyễn Thị Thu Hương ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chính là chủ sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Nhi” và là thủ phạm đã gây ra vụ lừa đảo nói trên.