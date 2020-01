Thanh Hóa: Thêm bệnh nhân trở về từ Trung Quốc, nghi nhiễm virus corona vào nhập viện cách ly

Chiều nay, ngày 30/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận thêm một nữ bệnh nhân mang thai, trở về từ Trung Quốc có biểu hiện ho, tức ngực nghi do nhiễm virus corona.

Chiều ngày 30/1/2020, theo thông tin từ ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thêm 1 trường hợp phải nhập viện để điều trị do nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Tính đến nay, số người được cách ly, theo dõi, điều trị tại bệnh viện này lên đến con số 4.





Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiếp nhận 3 ca điều trị, mghi nhiễm virus corona (Ảnh: Soha)

Theo đó, nữ bệnh nhân này nhập viện hôm 29/1, nhằm ngày mùng 5 Tết Canh Tý 2020, với các biểu hiện sốt, ho, tức ngực. Bệnh nhân có độ tuổi 22, đang mang thai tuần thứ 29 (SN 1998, quê huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Được biết, thai phụ này đang buôn bán tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), vừa trở về quê ăn Tết cùng gia đình.

Thai phụ đang được cách ly tại bệnh viện (Ảnh: Người Lao Động)





Ông Sỹ thông tin, "Chúng tôi đã làm xét nghiệm theo quy định, các chỉ số xét nghiệm của thai phụ này hiện chưa có biểu hiện bất thường, đang được theo dõi chặt chẽ. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được gửi đi để xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona theo đúng quy trình".

Theo thông tin trước đó trên báo Người Lao Động, vào chiều ngày 24/1, tức 30 Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.T. (SN 1995, ngụ huyện Yên Định, Thanh Hóa) có biểu hiện sốt, đau ngực và ho. Cô trở về từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) 7 ngày trước khi nhập viện.

Ngay lập tức, bệnh nhân T, đã được cách ly tại Khoa nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) để lấy mẫu và gửi đi phân tích, xét nghiệm để xác định có bị nhiễm virus corona từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) hay không.

Tiếp đó, ngày 28/1, ngày mùng 4 Tết, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam có biểu hiện sốt, ho, tức ngực. Bệnh nhân thứ nhất 32 tuổi, ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa làm việc tại cửa khẩu Móng Cái. Người này về quê ăn Tết, đến ngày 28/1, anh có biểu hiện ho, sốt, tức ngực nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực để thăm khám. Nghi ngờ người này nhiễm virus corona nên bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cách ly theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi phân tích xét nghiệm.

Còn bệnh nhân nam thứ 2, 25 tuổi, ngụ huyện Nông Cống, Thanh Hóa), là lao động từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về quê ăn Tết. Vào ngày 25/1, người này có biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, đau ngực trái. Sau đó 3 ngày, gia đình đã đưa người này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để khám và điều trị vì nghi ngờ nhiễm virus corona.

Cập nhật đại dịch do virus Corona tại Việt Nam - VTC Now

Minh Tú (t/h)