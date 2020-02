Thanh Hóa: Tuổi trẻ Công an huyện Thạch Thành hỗ trợ người dân làm đường bê tông

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với chính quyền xã Thành Mỹ (Thạch Thành, Thanh Hóa) hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân làm đường bê tông.

Ngày 22/2, Công an huyện Thạch Thành ( Thanh Hóa ) đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành) tổ chức quyên góp giúp đỡ thôn Phong Phú (xã Thành Mỹ) xây dựng đoạn đường đi vào nhà văn hóa thôn.

Con đường vào thôn Phong Phú đang được xây dựng.





Theo ghi nhận, đoạn đường có chiều dài hơn 100m, người dân rất phấn khởi hăng say giúp đỡ các đoàn viên của Công an huyện Thạch Thành và Đoàn xã Thành Mỹ đổ bê tông làm đường. Hưởng ứng chương trình này, Đoàn thanh niên xã Thành Mỹ huy động khoảng 30 đoàn viên, thanh niên cùng với 20 cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thạch Thành hỗ trợ nhân dân làm đường bê tông.

Trao đổi với PV báo Sức khỏe Cộng đồng , ông Quách Thành Nam, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết, được sự chỉ đạo của Huyện ủy Thạch Thành, là đơn vị đỡ đầu giúp đỡ xã Thành Mỹ, xã đặc biệt khó khăn, theo đó Đảng ủy lãnh đạo Công an huyện triển khai các chương trình công tác tuyên truyền Pháp luật cho người dân, tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhân dân, hỗ trợ xi măng làm đường cho một số thôn như thôn Đồng Luật, thôn Phong Phú. Ngoài ra, hàng năm Công an huyện còn có các hoạt động khác như kêu gọi tài trợ giúp đỡ bà con đồng bào lũ lụt, học sinh nghèo vượt khó, trung thu cho em, tết sum vầy …

Ông Trương Văn Gương - Chủ Tịch UBND xã Thành Mỹ đang trao đổi với PV

Ông Trương Văn Gương – Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương phối hợp Công an huyện Thạch Thành, đoàn xã Thành Mỹ đã tổ chức ủng hộ xây dựng đoạn đường tại thôn Phong Phú đi qua nhà văn hóa và nhiều quần thể di tích. Việc làm này mang nhiều ý nghĩa của tuổi trẻ Công an huyện và xã Thành Mỹ, được bà con ghi nhân, ủng hộ, đặc biệt là trước thềm đại hội Đảng.

Anh Nguyễn Đình Thiện - Cán bộ Công an huyện Thạch Thành

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trình:









Đoàn viên, thanh niên hăng say bốc xi-măng

Mọi hoạt đồng đều hào hứng, vui vẻ

Người dân thôn Phong Phú (xã Thành Mỹ, Thạch Thành, Thanh Hóa) có mặt tại công trình





Anh Tâm