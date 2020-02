Tiết lộ về trung vệ Thanh Huyền - 'hoa khôi' mới của đội tuyển nữ Việt Nam đang gây 'bão'

Sau khi trung vệ Chương Thị Kiều phải tạm chia tay đội tuyển nữ Việt Nam , mới đây HLV Mai Đức Chung đã gọi bổ sung cầu thủ Nguyễn Thanh Huyền để thế chỗ. Hiện cô đang giữ vị trí trung vệ, tập trung chuẩn bị cho vòng play-off Olympic sắp tới đối đầu với đội tuyển từ Australia.

Loạt ảnh của trung vệ mới trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia vào ngày 19/2 vừa qua đã dành được sự chú ý của người hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, Thanh Huyền trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam đang nhận được nhiều lời khen có cánh.





Được biết, nàng trung vệ này sinh năm 1996, hiện đang khoác áo đội nữ CLB Hà Nội. Hồi tháng 3 năm ngoái, cô đã được gọi vào đội tuyển tham dự vòng loại Olympic 2020, tuy nhiên lại không được may mắn chọn ra sân nhiều.

Cô được đánh giá là một trong những nhân tố trẻ được ban huấn luyện chuẩn bị cho thế hệ cầu thủ tiếp theo, sở hữu chiều cao khá ấn tượng lên tới 1m7. Trước đó, trong giải đấu AFF Cup nữ 2019 trên đất Thái Lan, Thanh Huyền không có nhiều cơ hội ra sân bởi các đàn chị như Hồng Nhung, Chương Thị Kiều sở hữu phong độ quá ấn tượng, thi đấu ổn định ở trung tâm hàng thủ.

Mới đây, trung vệ nữ số 1 Việt Nam là Chương Thị Kiều phải phẫu thuật do dây chằng chéo trước đầu gối có vấn đề, có thể gây ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp sau này. Sau nhiều ngày cân nhắc, HLV Mai Đức Chung đã quyết định gọi tên Thanh Huyền lên thay thế. HLV đánh giá Thanh Huyền khá thông minh, lanh lẹ, kỹ thuật khéo léo. Cô từng tham dự và đạt nhiều thành tích ở các giải quốc tế trước đó như: HCB U19 Đông Nam Á 2014, HCĐ AFF Cup 2018, HCV AFF Cup 2019.

Thanh Huyền có chiều cao lợi thế, kinh nghiệm tốt và khả năng tranh cướp bóng bổng tài tình. Tuy nhiên, so với đàn chị, Thanh Huyền còn thua kém ở sự liều lĩnh, lăn xả và càn lưới đối thủ. Đặc biệt, cô chưa có nhiều kinh nghiệm ra sân tại các giải đấu lớn khi so với nữ trung vệ số 1 thời điểm hiện tại Chương Thị Kiều, tinh thần không vững có thể ảnh hưởng tới phong độ thi đấu. Đây là những điểm trọng yếu đối với vị trí trung vệ, do đó đòi hỏi trung vệ đội tuyển Việt Nam mới cần phải rèn luyện, cải thiện bản thân sớm.

Trong những thước ảnh ngoài đời, Thanh Huyền nhận được nhiều lời khen có cánh khi sở hữu nhan sắc dễ thương, nhẹ nhàng. Dù thường xuyên phải lăn xả trên sân bóng, nhưng nữ trung vệ đội tuyển Việt Nam sở hữu nước da trắng sáng và làn da mịn không tì vết. Thanh Huyền còn được người hâm mộ đùa vui là "hoa khôi mới" của tuyển nữ Việt Nam khi có gương mặt ưa nhìn, sống mũi cao, mắt to tròn.

Tuy sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm, Thanh Huyền vẫn rất chăm chỉ tập luyện, cống hiến hết mình cho bóng đá. Hiện chưa thấy nữ cầu thủ vướng phải tin đồn tình ái nào, có lẽ Thanh Huyền chưa nghĩ đến chuyện yêu đương mà vẫn đang tập trung vào sự nghiệp. Hi vọng trong thời gian sắp tới, người hâm mộ có thể chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của nữ cầu thủ, để có thể trở thành một trung vệ tài năng có thể thừa kế vị trí của đàn chị.

Trong trận đấu vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Australia. Đội tuyển nữ Australia được đánh giá là có trình độ vượt trội hoàn toàn, đứng hạng 5 thế giới và đã nhiều lần chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã có phương án để những cô gái vàng của chúng ta có thể đối phó với đội bạn, và tinh thần của tuyển nữ Việt Nam vẫn là kiên định, mạnh mẽ, không run sợ.

Chi Nguyễn (t/h)