Sốc thanh niên 10x cầm mã tấu chém dằn mặt tài xế có mâu thuẫn với mẹ

Ngày 7/1, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý thanh niên 10x cầm mã tấu cùng đồng bọn chém dằn mặt tài xế có mâu thuẫn với mẹ.

Trước đó, vào ngày 28/12/2019, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip 43 giây, ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên mang theo hung khí như mã tấu, dao rựa chặn đầu một xe tải chở gạch đang lưu thông trên đường DDT747, đoạn qua cầu Khánh Vân, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Nhóm đối tượng chặn đầu xe tải rồi dùng gạch đập phá kính, dùng mã tấu chém bị thương tài xế rồi nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội , đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát địa bàn, xác minh sự việc và kết luận vụ việc xảy ra tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên nên đã vào cuộc điều tra. Nạn nhân là tài xế D.V.N (36 tuổi) và anh P.V.G. (21 tuổi, cùng quê An Giang, lơ xe) đã tới cơ quan công an làm đơn trình báo, tố giác nhóm thanh niên chặn đường tấn công

Chiếc xe tải chở gạch bị nhóm thanh niên chặn đầu tấn công

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng 15h30 ngày 28/12, khi tài xế đi xe tai BKS 61C - 057.38 tới lò gạch thì có xảy ra mâu thuẫn với bà Lâm Thị Loan (38 tuổi, trú KP. Tân Ba, phường Thái Hòa). Sau đó, bà Loan gọi điện cho con trai là Lâm Thanh Hải (18 tuổi) bực tức nói có tài xế đi xe biển đuôi 38 mâu thuẫn với mình. Nhận được tin, Hải đã rủ thêm 5 đối tượng khác chuẩn bị hung khí như mã tấu, cây ba khúc, dao,... để đuổi theo tài xế nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Đến đoạn đường trên, nhóm của Hải phát hiện ra xe tải chở gạch của ông N. có biển số đuôi 38 đang chờ đèn đỏ, xác nhận là xe của người có mâu thuẫn với mẹ mình. Hải cùng đồng bọn đã chặn đầu xe, lấy cây đập vào cửa kính xe. Một đối tượng khác mang mã tấu đã chém vào kính chắn gió trước và chém tài xế cùng lơ xe, còn những đối tượng đi cùng thì dùng gạch ném vào xe tải.

Sau đó, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tuy nhiên vụ việc cũng khiến toàn bộ khu vực trở nên náo loạn trong vài tiếng đồng hồ. Tài xế và lơ xe sau đó được đưa tới Bệnh viện cấp cứu, người dân đi đường gặp một phen hú vía, báo tin cho cơ quan công an để giải quyết.

Nhóm thanh niên chặn xe, chém tài xế bị thương

Chi Nguyễn (t/h)