Thanh niên 23 tuổi nhập viện nguy kịch sau 5 năm tập tành hút thuốc lá

Theo thông tin từ VTC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu thành công cho anh Nguyễn Văn H. (23 tuổi, trú tại Hạ Giáp, Phù Ninh, Phú Thọ) bị tràn khí màng phổi, gây đứt dây chẳng đình phổi trái.



Được biết, người bệnh có thói quen hút thuốc lá 5 năm, tiền sử bệnh phổi mạn tính. Hai giờ trước khi nhập viện, thanh niên 23 tuổi đột ngột đau tức ngực trái và khó thở. Sau đó, anh được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu lúc 2 giờ sáng.

Được biết, người bệnh có thói quen hút thuốc lá 5 năm, tiền sử bệnh phổi mạn tính.



Theo Zing thông tin, ngay khi nhập viện người bệnh được chỉ định chụp phim cắt lớp vi tính lồng ngực. Kết quả cho thấy H. bị tràn khí, tràn dịch màng phổi trái.

Các bác sĩ nhận thấy đây là ca bệnh hiếm và có tính chất đặc biệt nên đã nhanh hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu màng phổi trái, hút ra khoảng 600ml máu không đông và khí. Tiếp đến, bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc cầm máu và theo dõi dẫn lưu màng phổi.



12 giờ sau, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật nội soi cầm máu, đốt kén khí và gây dính màng phổi. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định.



Căn bệnh này thường hay gặp ở những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào, mắc bệnh phổi mãn tính.

Chia sẻ về vụ việc, bác sĩ Trương Văn Hải - Đơn vị Phẫu thuật Tim Mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khẳng định: Đây là ca bệnh đặc biệt và hiếm gặp. Cụ thể, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi tự phát gây xẹp phổi co kéo ẫn đến đứt dây chằng đỉnh phổi chảy máu vào khoang màng phổi.



Bác sĩ Hải cũng bổ sung, căn bệnh này thường hay gặp ở những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào, mắc bệnh phổi mãn tính, ở những người trẻ tuổi có thể hình cao và gầy. Nếu người bệnh không được xử lý kịp thời sẽ gây sốc mất máu, tràn mái tràn khí màng phổi gây chèn ép trung thất, khiến tính mạng bị nguy hiểm.





Ông cũng khuyến cáo, nếu có biểu hiện đau tức ngực và khó thở người bệnh cần đến cơ ở y tế để khám và xử lý kịp thời.

Your browser does not support HTML5 video.

Thuốc lá: "Kẻ giết người" thầm lặng. Nguồn: VTC Now

Thùy Nguyễn (t/h)