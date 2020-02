Thanh niên 30 tuổi đã phải thay khớp háng vì nghiện thứ đồ uống này

Thời gian vừa qua, Khoa Phẫu thuật Chi dưới - Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi từ 18-30 tới thăm khám các bệnh lý về xương khớp. Rất nhiều bệnh nhân buộc phải thay khớp háng dù tuổi đời còn rất trẻ, nguyên nhân đến từ việc sử dụng rượu bia vô tội vạ.

Điển hình là nam bệnh nhân L.Q. H (30 tuổi) ở Sầm Sơn- Thanh Hoá có triệu chứng đau khớp háng thời gian dài nhưng chủ quan không đi viện. Mỗi lần đau quá anh chỉ biết xoa bóp và uống thuốc giảm đau là hết. Chỉ tới khi cơn đau dữ dội, đi lại khó khăn bệnh nhân mới tìm tới Bệnh viện Việt Đức thăm khám.

Hình cảnh chỏm xương đùi hoại tử của một bệnh nhân



TS.BS Trần Hoàng Tùng - Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Chi dưới cho biết, qua chụp chiếu cận lâm sàng cho kết quả anh H. bị hoại tử chỏm xương đùi trái, tình trạng hoại tử không thể cứu vãn buộc phải phẫu thuật thay khớp háng toàn phần.



Ngoài anh H. một trường hợp khác là anh P.V.T (34 tuổi) ở Hải Dương cũng nhập viện với các triệu chứng tương tự. Anh T. cũng bị hoại tử chỏm xương đùi trái nghiêm trọng buộc phải phẫu thuật thay khớp háng toàn phần.



Đáng nói, nguyên nhân gây bệnh của cả hai trường hợp này đều liên quan đến rượu. Hai bệnh nhân hành nghề tự do, thường xuyên sử dụng rượu, đặc biệt là loại rượu trắng tự nấu truyền thống.



TS.BS Trần Hoàng Tùng cho biết, số liệu thống kê từ nhiều năm trước cho thấy hầu hết các ca bệnh hoại tử chỏm xương đùi, TS.BS Trần Hoàng Tùng cho biết, số liệu thống kê từ nhiều năm trước cho thấy hầu hết các ca bệnh hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp háng thường gặp ở độ tuổi từ 60 - 70 tuổi. Thời gian gần đây, số ca phải mổ thay một hoặc hai bên khớp háng trẻ hóa trầm trọng, tập trung chủ yếu ở người trong độ tuổi lao động.



Ghi nhận tại khoa Phẫu thuật Chi dưới - Bệnh viện Việt Đức, trong 3 năm từ 2017 - 2019 đã thực hiện mổ thay khớp háng cho 1.274 bệnh nhâ. Trong số này có tới 70,17 % bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 - 60 tuổi, chủ yếu là nam giới. Báo động hơn, 21,01% bệnh nhân thoái hóa khớp háng nặng buộc phải thay khớp ở nhóm người bệnh trẻ tuổi (từ 18 - 40 tuổi).



Vấn đề là tình trạng trẻ hóa bệnh nhân phải thay khớp háng do nguyên nhân nào. BS Tùng giải đáp, 99,84% số bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện phải thay khớp háng trả lời là có uống rượu bia. Có 61 trường hợp (4,79%) buộc phải thay khớp háng ở độ tuổi thanh niên (18-30 tuổi) có uống rượu. 84,27% số người bệnh bị hoại tử chỏm xương đùi cả hai bên chân, nguy cơ tàn phế cao.

Bệnh nhân phải thay khớp háng ngày càng trẻ hóa do liên quan đến rượu



Qua khảo sát, loại các bệnh nhân có tiền sử uống loại rượu trắng tự nấu, rượu ngâm các loại hoa quả, củ, rễ... Nhiều bệnh nhân nghiện rượu tới mức khó bỏ. Những ngày đầu nhập viện phẫu thuật phải cai rượu, bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu loạn thần, rối loạn tâm thần, ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị.

Hoại tử chỏm xương đùi có nguồn gốc do loãng xương , thưa xương vùng chỏm xương đùi, dần tiến triển thành các ổ gẫy xương, hoại tử sụn và hoại tử xương dưới sụn lan rộng làm biến đổi cấu trúc khớp háng, thoái hóa khớp háng nặng và tàn phế.



Bệnh diễn biến âm thầm với biểu hiện ban đầu chỉ là những cơn đau khớp nhẹ, thoáng qua. Triệu chứng đau tăng dần đặc biệt khi đứng lâu, thay đổi tư thế và vận động, dân tới đi lại khó khăn. Phần lớn người bệnh nhập viện ở giai đoạn muộn, không thể điều trị khỏi hẳn, buộc phải chỉ định thay khớp háng mới thoát khỏi nguy cơ tàn phế.



TS.BS Trần Hoàng Tùng cho biết, mổ thay khớp háng là một dạng đại phẫu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thứ nhất, thay khớp háng có chi phí thay lần đầu khoảng 70 -100 triệu đồng/1 chân. Đó là chưa kể các chi phí điều trị ngoại trú, tập phục hồi chức năng 3-6 tháng sau mổ. Khớp háng nhân tạo có tuổi thọ 10 -15 năm, những lần thay sau sẽ nhiều rủi ro hơn lần thay đầu tiên, gây tốn kém và trở thành gánh nặng cho suốt phần đời còn lại của người bệnh.

Hà Ly (t/h)