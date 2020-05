Chân dung thanh niên 9x trúng Vietlott hơn 20 tỉ đồng, quyết không che mặt đi nhận giải

Thêm một người may mắn nữa đã trúng giải Vietlott loại hình vé số Max 3D+ với giải thưởng trị giá hơn 20 tỉ đồng.

Chiều 22/5, theo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam ( Vietlott ), vừa có thêm một thanh niên 9x trúng giải Vietlott với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng. Người trúng thưởng là anh Ân (SN 1996, sinh viên, ngụ TP.HCM) đã trúng giải nhất từ 2 vé Max 3D+. Được biết, cả hai vé trúng thưởng đều được phát hành tại điểm bán hàng số C10/23 ấp 3 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM

Anh Ân cho biết, ngày 17/5 vừa qua, anh đã mua 1 vé với bộ số 044, 123, mệnh giá 10.000 đồng và trúng giải nhất loại hình vé số Max 3D+ trị giá 1 tỉ đồng. Sau đó, đến ngày 18/5, anh tiếp tục mua một vé bộ số 044,123 loại hình vé số Max 3D+, mệnh giá 190.000 đồng và tiếp tục trúng giải nhất trị giá hơn 19 tỉ đồng. Theo quy định của Bộ Tài chính, khi lĩnh thưởng người chơi phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% tại địa phương phát hành vé trúng thưởng. Theo đó, anh Ân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách TP Hồ Chí Minh hơn 2 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng còn khoảng 18 tỷ đồng.

Được biết, anh Ân là người trúng thưởng cao nhất kể từ khi loại vé số Max 3D + ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 4/2019. Trước anh Ân có 5 người khác đã trúng giải nhất loại vé số này, có người trúng thưởng 5 tỉ đồng. Khi lên nhận giải, anh Ân quyết định không đeo mặt nạ, đồng ý công khai hình ảnh của mình tại lễ trao thưởng.

Anh Ân chia sẻ: "Khi dò số, giải nhất hiện số 123-044 nên em không nghĩ mình trúng. Khi gọi lên tổng đài Vietlott hỏi thì mới biết. Em bất ngờ quá nên cứ dò đi dò lại". Anh Ân cũng cho hay anh thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số của Vietlott, gần đây anh mới chơi thêm loại vé số Max 3D+. Anh nói mình có thói quen mua nhiều lần một bộ số ưa thích, với kỳ vọng trúng thưởng lớn. Dự kiến số tiền trúng thưởng sẽ được anh Ân sử dụng để chăm sóc gia đình , trang trải chi phí học hành và chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học.

Trước đó vào ngày 20/5, Vietlott cũng vừa trao giải thưởng lớn cho người chơi ở TP.HCM trúng Jackpot 1 của loại hình Power 6/55 có giá trị hơn 192 tỷ đồng.

Chi Nguyễn (t/h)