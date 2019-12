Thanh niên bất ngờ bị tóm vì mặc đồ 'ngành' giả danh công an... để đi chơi với bạn gái

Mua trang phục ngành công an trên Facebook chỉ để mặc đi chơi với bạn gái, Trần Ngọc Anh đã bị công an sờ gáy ngay tại trận.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương , hôm 27/12 trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú đã phát hiện đối tượng Trần Ngọc Anh (sinh năm 1989) điều khiển xe máy biển số 84K1-288.41 mặc quân phục công an nhân dân, đeo balo in logo công an hiệu và dòng chữ công an nhân dân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong balo của Trần Ngọc Anh có một áo của lực lượng Cảnh sát cơ động có gắn quân hàm cấp bậc thượng úy, một áo màu xanh trang phục Cảnh sát nhân dân có gắn quân hàm cấp bậc thượng úy và một bảng tên công an hiệu ghi tên Trần Ngọc Anh số hiệu 494-252.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Trần Ngọc Anh

Tiến hành kiểm tra nơi ở, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ một bộ quân hàm cấp bậc thiếu úy, hai bộ quân hàm cấp bậc thượng sỹ, hai quần dài màu nâu loại trang phục của lực lượng an ninh và một dây đeo chéo của lực lượng công an.

Theo đó,Trần Ngọc Anh khai nhận anh mua trang phục trên qua facebook từ năm 2027 và chỉ dùng để đi chơi với bạn gái. Được biết, anh ta làm nghề lái xe cho một công ty trên địa bàn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

