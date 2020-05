Thanh niên bị cả nhóm chém gục vì lỡ nhắn tin tán 'hoa có chủ'

Tin tức mới nhất ngày 21/5, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tối 20/5 cho biết, đơn vị đã tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 18/5 Phạm Minh Phụng (sinh năm 2003, ngụ phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phát hiện trong tin nhắn facebook của bạn gái có tin nhắn làm quen tán tỉnh của Trần Công Minh (sinh năm 2000, cùng ngụ tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Phạm Minh Phụng tại cơ quan công an.



Nổi cơn ghen, Phụng tìm ra Minh, sau đó cả 2 lời qua tiếng lại trên điện thoại rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả 2 hẹn nhau ra khu nhà 46 căn thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một để "giải quyết vụ việc".



Khi đã "đặt lịch", Phụng điện thoại cho nhóm bạn kể về mâu thuẫn với Minh và rủ cả nhóm mang theo hung khí gồm mã tấu, gậy ba khúc cùng đi tới chỗ hẹn.



Theo Đời sống Việt Nam, khi thấy Trần Công Minh và một người bạn đi tới, Phụng đã lấy mã tấu mang theo rồi đuổi chém vào lưng Minh. Chưa dừng lại ở đó, nhóm bạn của Phụng còn dùng gậy ba khúc, nón bảo hiểm đuổi đánh khiến Minh bị thương tích nặng.

Nhóm thanh niên khi bị bắt giữ.



Mãi đến khi Minh nằm gục trên vũng máu thì nhóm của Phụng mới chịu rời đi. Người dân khi phát hiện vụ việc đã báo công an và đưa Minh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Nhận tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, bắt giữ khẩn cấp các đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.



Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết bạn nhậu vì từ chối uống bia.



Thùy Nguyễn (t/h)