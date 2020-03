Thanh niên đối mặt án 15 năm tù vì trốn cách ly đi dự tiệc sinh nhật

Tính đến sáng 30/3, Argentina đã ghi nhận tổng cộng 820 ca nhiễm bệnh và 20 trường hợp tử vong do COVID-19. Để ngăn ngừa và phòng chống dịch, từ 13/3 chính phủ Argentina đã ban bố sắc lệnh mới, yêu cầu tất cả những người từ quốc gia khác trở về đều phải tự cách ly theo đúng thời gian quy định.



Dù từ Mỹ trở về đúng ngày ra quy định cách ly, thanh niên 24 tuổi Eric Torales vẫn không tuân thủ mà thản nhiên đi dự sinh nhật của một người bạn của Dù từ Mỹ trở về đúng ngày ra quy định cách ly, thanh niên 24 tuổi Eric Torales vẫn không tuân thủ mà thản nhiên đi dự sinh nhật của một người bạn của gia đình ở Buenos Aires ngay ngày hôm sau.

Eric Torales.

Bữa tiệc sinh nhật này đã thu hút gần 100 người tham gia, trong đó có cả Eric Torales. Đến 5 ngày sau, thanh niên 24 tuổi bắt đầu có những triệu chứng của bệnh, sau đó nhập viện điều trị khi nhận kết quả dương tính với COVID-19.



Tuy nhiên, chính trong bữa tiệc sinh nhật, Eric Torales đã lây virus SARS-CoV-2 sang cho 11 người khác, bao gồm 2 cụ già 76 và 79 tuổi cùng tham gia sự kiện, cô bé 15 tuổi - chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật cùng nhiều người khác.



Ngày 25/3, sau khi được xuất viện, Eric Torales đã bị cảnh sát áp lệnh quản thúc tại nhà và tịch thu hộ chiếu. Anh ta chỉ có thể rời nhà đi thăm bác sĩ.



Các nhà chức trách nước này cũng đang tiến hành điều tra nam thanh niên 24 tuổi về cáo buộc gieo rắc bệnh truyền nhiễm. Nếu bị truy tố hình sự và kết tội, Eric Torales có thể phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam.

Ảnh minh họa.

Trước đó không lâu, tại Mỹ cũng xảy ra bữa tiệc gieo rắc virus corona chủng mới ra toàn đất nước. Cụ thể, ngày 5/3, một phụ nữ 40 tuổi vùng ngoại ô Westport (Connecticut, Mỹ) đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa với hơn 50 khách tham dự.

Không ai biết trong số những người tham gia bữa tiệc đã bị nhiễm COVID-19, sau đó hơn một nửa người tham dự bữa tiệc đã bị nhiễm bệnh rồi tản đi khắp nơi, tới Johannesburg, đến New York hay nhiều khu vực khác trên nước Mỹ.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)