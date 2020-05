Thanh niên dùng bình chữa cháy và kéo tấn công tài xế Grab lúc nửa đêm để cướp xe

Tin tức mới nhất ngày 12/5, báo Pháp luật TP. HCM dẫn lại thông tin từ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cùng ngày cho biết, đơn bị đã tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ quận 4) để lập hồ sơ, điều tra xử lý sau khi người này có hành động tấn công tài xế GrabBike giữa đêm hòng cướp xe.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng khuya ngày 10/5. Khi đó, người dân sống ở gần khách sạn Tây Phương (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán và kêu cứu của anh Nguyễn Ngọc H. (40 tuổi, ngụ quận 4, tài xế GrabBike) nên chạy tới.

Ảnh minh họa.



Sau đó, nhiều người thấy đối tượng Vinh định mang theo xe của anh H. bỏ chạy nên đã không chế người này và giao nộp cho công an.



Tại cơ quan điều tra, anh H. cho biết khi đang đứng cạnh khách sạn thì Vinh bất ngờ cầm bịt xịt chữa cháy xịt vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn cầm kéo đâm anh H. nhưng may không trúng.



Quá sợ hãi, anh H. bỏ chạy khỏi xe, vừa chạy vừa kêu người đến giúp đỡ. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Mới ngày 5/5 tại khu vực Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự. Vào khoảng 18h cùng ngày, anh N. (là tài xế xe ôm công nghệ GrabBike) có nhận chở đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1987; trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) từ khu vực phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) đến Khu đô thị Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông).

Ảnh minh họa.



Khi đến nơi, anh N. bị đối tượng dùng dao đâm vào sau lưng 2 nhát, cướp mất chiếc xe Honda Dream và tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, anh N. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội truy bắt nghi phạm và điều tra, làm rõ vụ việc. Đến chiều ngày 7/5, đối tượng Dũng đã bị lực lượng công an đã bắt giữ.

Your browser does not support HTML5 video. Bắn chết người ở Củ Chi, nghi do mâu thuẫn đá gà

Xem thêm: Danh tính đối tượng dùng dao cứa cổ tài xế taxi nghi cướp xe ở Quảng Ninh



Thùy Nguyễn (t/h)