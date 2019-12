Thanh niên 'khoe' đi xe máy từ TP. HCM ra Hà Nội chưa đến 20 tiếng: Ủy ban ATGT đề nghị phạt nặng

Báo Tiền Phong thông tin, sau khi một thanh niên gây xôn xao mạng xã hội với “chiến tích” đi từ TP. HCM ra Hà Nội chỉ mất chưa tới 20 tiếng đồng hồ; cả thời gian đi và về chỉ hết 54 giờ đồng đồ, ngay lập tức Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác minh vụ việc, từ đó xử lý vì vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Thanh niên chạy xe từ TP. HCM ra Hà Nội chưa đến 20 tiếng.





Danh tính người điều khiển xe Yamaha Exciter 150 BKS 59K1 – 797.85 đi “xuyên Việt” từ TP. HCM ra Hà Nội chỉ trong 19 giờ 45 phút tính cả thời gian nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân cũng như đổ xăng chính là Tô Hà Đông Nghi. Với quãng đường khoảng 1.700km, nếu cả hành trình không ngừng nghỉ thì phượt thủ này đã điều khiển xe với tốc độ trung bình là 85km/h.

Không những thế, trong suốt hành trình, facebook Tô Hà Đông Nghi còn liên tục đăng status thông báo và phát trực tiếp hình ảnh của mình tại các điểm dừng, nghỉ dọc đường. Chỉ trong thời gian ngắn, trang các nhân này đã “hút” được cả trăm nghìn người tương tác và theo dõi.



Hình ảnh được chính chủ đăng tải trên Facebook cá nhân.





TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay: “Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá hành vi của lái xe máy đã vi phạm nghiêm trọng quy định Pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông , đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, và bản thân tài xế cần xử lý nghiêm minh theo quy định”.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra và xác minh nội dung vụ việc, nếu đúng cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm.



Tán dương hay phê phán phượt thủ chạy 1.700km trong 19 giờ? Nguồn: VTC Now.

Thùy Nguyễn (t/h)