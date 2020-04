Chân dung thanh niên manh động bóp cổ công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang phòng COVID-19

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ( Hà Nội ) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Bá Dũng (trú ngõ chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa) vì hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Theo thông tin ban đầu, vào 6h ngày 14/4, khi tổ công tác Công an phường Văn Chương đang tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 thì phát hiện Dũng không đeo khẩu trang, đi dạo quanh khu vực hồ Văn Chương. Tổ công tác tiếp cận và nhắc nhở Dũng đeo khẩu trang , nghiêm túc thực hiện việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà thậm chí còn chống đối, lao vào bóp cổ một chiến sĩ công an.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng Nguyễn Bá Dũng, đưa về trụ sở Công an phường Văn Chương để làm việc. Sau đó, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó vào ngày 15/4, Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Trường An (29 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Đối tượng đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 tại xã Lộc An, Trưởng Công an xã Lộc An, Nguyễn Xuân Phong đã yêu cầu đối tượng dừng xe để nhắc nhở và cho đi, tuy nhiên An đã tỏ thái độ khó chịu.

Sau đó, An tới nhà bạn là Nguyễn Viết M. (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc An) nhậu với nhóm bạn, trước khi về có lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi rồi quay lại chốt kiểm dịch. Nhìn thấy anh Phong, An đã lao tới định dùng dao đâm nhưng anh Phong đã kịp né. Thấy chuyện bất thành, An nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, Công an huyện Lộc Ninh đã truy bắt, tóm gọn đối tượng.

Chi Nguyễn (t/h)