Thanh niên nghi trộm mai Tết chém công an thủng bụng vì bị mời lên trụ sở làm việc

Sau khi một đồng chí công an đến nhà mời lên làm việc vì nghi trộm mai Tết, Lê Hoàng đã cầm mã tấu chém thủng bụng công an rồi về nhà mẹ ruột cố thủ.



Tin tức mới nhất ngày 20/1, báo VOV thông tin, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao điều tra vụ án cố ý gây thương tích vừa xảy ra tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức khiến 1 Trung úy Công an bị thương nặng.



Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) ăn trộm mai của một gia đình ở địa phương nên vào sáng cùng ngày, trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa đã được lãnh đạo Công an thị trấn Ngãi Giao giao nhiệm vụ tới nhà Hoàng để mời về trụ sở làm việc.

Hiện trường vụ việc.



Ngay khi xảy ra vụ việc, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường, về nhà mẹ đẻ cố thủ. Trung úy Nghĩa được người dân đưa đi cấp cứu ở

Báo Vietnamnet thông tin, khi công an tới nơi, Hoàng không những không chấp hành mà còn lớn tiếng lăng mạ, chửi bới. Sau đó, gã đàn ông 35 tuổi cầm mã tấu đâm thủng bụng trung úy Nghĩa.Ngay khi xảy ra vụ việc, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường, về nhà mẹ đẻ cố thủ. Trung úy Nghĩa được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bà Rịa.



Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an thị trấn Ngãi Giao và các ban ngành đoàn thể địa phương đến nhà mẹ của Hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú. Tuy nhiên, mẹ đối tượng đứng ngay trước cửa phản đối và không cho bất kỳ ai vào nhà.

Thế nhưng, sau thời gian dài không thể thuyết phục được người mẹ, đại diện các hội đoàn thể buộc phải áp tải người phụ nữ qua nhà hàng xóm để lực lượng công an xông vào nhà.



Đối tượng Hoàng bị khống chế và bắt giữ.

Khi lực lượng chức năng ập vào, Hoàng chui gầm giường, lấy chiếu quấn lại để che chắn hơi cay. Sau đó, đối tượng ném dao rựa và nhiều vật dụng vào công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 2 tiếng sau các trinh sát mặc bảo hộ, dùng khiến đã xông vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc vẫn được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ CSGT bị tông văng lên trời: Xác minh CSGT chặn đường hay không? Nguồn: VTC 14



Thùy Nguyễn (t/h)