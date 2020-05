Thanh niên ngộ độc suýt mất mạng chỉ sau 10 phút ăn hai chiếc càng cua lạ

Ngày 11/5, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ thông tin về một trường hợp ngộ độc suýt mất mạng do ăn cua lạ.

Đó là trường hợp của anh Lê Văn Mua (SN 1986, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ). Trước đó ngày 7/5, Mua ăn hai càng cua lạ, loại cua này xuất hiện khá nhiều tại Côn đảo. Chỉ 10 phút sau khi ăn, bệnh nhân bị tê đầu lưỡi, tê hai tay lan xuống chân, khó thở nên đã chủ động gây nôn.

Anh được đưa tới Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cấp cứu đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TW tại Cần Thơ bằng trực thăng để tiếp tục điều trị. Theo người nhà bệnh nhân, Mua đang làm việc tại Côn Đảo. May mắn được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Mua đã qua cơn nguy kịch

Có thể dễ dàng nhận biết loại cua này bằng các đặc điểm bên ngoài như màu sắc đặc trưng là lớp vỏ màu nâu, các nốt nâu trên nền nhạt ở vỏ. Chất độc của cua tập trung nhiều trong thịt và vỏ, với một lượng lớn chất kịch độc cho hệ thần kinh như tetrodotoxin và saxitoxin.

Cua mặt quỷ

Theo BS.CK2 Dương Thiện Phước, Trưởng Khoa Hồi Sức Tích Cực bệnh viện, trong vỏ và thịt loài cua này đều có chứa độc tố thần kinh gồm Tetrodoxin và Saxitoxin. Hai loại độc tố này có khả năng hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa trong chỉ 5-15 phút nồng độ đỉnh đạt sau 20 phút và được thải hầu hết qua nước tiểu. Độc tính trong cua mặt quỷ mạnh tới nỗi chỉ cần ăn phải với liều cực thấp tương đương 0,5 gram thịt cua có thể gây tử vong.

Bác sĩ cho hay hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho độc tố Saxitonin trong cua mặt quỷ. Nếu không may ăn phải, nạn nhân cần phải phát hiện càng sớm càng tốt đồng thời gây nôn hoặc uống than hoạt tính để ngăn hấp thu chất độc.



