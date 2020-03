Thanh niên trộm 5 chai sát khuẩn phòng dịch COVID-19, phía bệnh viện có cách xử trí bất ngờ

Trước đó, vào ngày 24/3, tại Bệnh viên Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đã xảy ra một sự việc khá hy hữu. Một thanh niên trong quá trình chăm sóc người nhà ở bệnh viện đã lén trộm 5 chai sát khuẩn phòng dịch COVID-19 của bệnh viện gắn trên tường khu điều trị nội trú. Sau khi trộm xong, nam thanh niên này đã "rút ruột" hết toàn bộ dung dịch, sau đó đem trả lại các chai và vị trí cũ.

Phát hiện sự việc bất thường, phía BV đã xem lại video giám sát an ninh từ hệ thống camera và bắt quả tang thanh niên này. Phòng pháp chế bệnh viện đã liên lạc với cơ quan chức năng, phối hợp giám sát nơi người nhà nam thanh niên đang điều trị. Lực lượng an ninh sau đó đã thu giữ tang vật gồm hơn 2 lít dung dịch sát khuẩn đã được chiết vào các chai nhựa loại 0,5 lít.

Sau đó, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi lấy trộm của mình. Người này trần tình, việc anh ta lén trộm dung dịch sát khuẩn là do sau khi ra viện, gia đình anh ta sẽ cần nhiều chai dung dịch sát khuẩn để phòng chống virus COVID-19 . Khổ nỗi nam thanh niên này không biết mua ở đâu, nên đã nảy ra ý đồ xấu là trộm dung dịch sát khuẩn tại bệnh viện.

Hành vi của nam thanh niên hoàn toàn có thể xử lý trước Pháp luật khi phạm tội "Trộm cắp tài sản", nhầ là khi tài sản của vụ việc thuộc nhóm "Thuốc, vật tư thiết yếu để phòng dịch. Đại tá Nguyễn Đức Nhưng, nguyên phó phòng CSĐT công an tỉnh Phú Thọ – Trưởng phòng an ninh, pháp chế bệnh viện nhận định đây là vụ việc thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công tác phòng và chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, xét thấy thanh niên có ý thức tốt trong việc bảo vệ Sức Khỏe bản thân và người nhà trước đại dịch COVID-19, nên lãnh đạo bệnh viện quyết định xử lý bằng cách lập biên bản cảnh cáo, nhắc nhở đối với hành vi trộm cắp, yêu cầu cam kết không tái phạm. Không chỉ vậy, bệnh viện còn tặng cho thanh niên này 1 chai dung dịch sát khuẩn mới có dung tích 500ml. Số dung dịch đã bị sang triết trái phép sẽ bị thu hồi, tiêu hủy vì không còn đảm bảo tính sát khuẩn. Hành động của bệnh viện đã khiến không ít người tỏ ra thán phục, và nam thanh niên này chắc hẳn cũng rút ra được bài học cho bản thân.

Chi Nguyễn (t/h)