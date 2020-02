Hà Nội: Phát hiện một thanh niên tử vong không rõ nguyên nhân, đã lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19

Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội , vào 23h ngày 28/2, chủ nhà trọ nằm trên đường Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một thanh niên tử vong không rõ nguyên nhân. Được biết người này thuê trọ tại đây được khoảng 10 ngày, là nam giới 31 tuổi, quê Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Chủ nhà cho biết do không liên lạc được với người thuê nhà nên đã tới kiểm tra, và phát hiện người thuê nằm trong căn phòng trên tầng 2. Chủ nhà báo tin cho Công an phường để mở cửa và phát hiện người này đã chết, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội đã nhanh chóng lấy mẫu bệnh phẩm từ thi thể người đàn ông trên để xét nghiệm, sau đó đưa thi thể về Bệnh viện 198. Do nạn nhân tử vong trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn như một ca nghi ngờ nhiễm Covid-19, chủ động phòng chống dịch bảo vệ người dân.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ ca tử vong để khoanh vùng giám sát và cách ly y tế những người từn tiếp xúc với nạn nhân; khử trùng nhà cửa có ca tử vong và khu vực lân cận theo hướng dẫn của Bộ Y tế . Đồng thời, tổ chức cách ly tại cơ sở y tế vói gia đình chủ nhà và gia đình các hộ xung quan; theo dõi cách ly 20 người đã phát hiện ra ca tử vong gồm những người như: Đại diện UBND phường, Công an phường, nhân viên y tế, đại diện tổ dân phố… và tiếp tục theo dõi nghiêm ngặt diễn tiến sự việc để kịp thời xử lý.



Tính theo số liệu cập nhật đến 12h30 28/2, hiện ở Việt Nam đang có 79 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng, theo dõi 4.939 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch virus corona . Vào sáng ngày 25/2, Sở Y tế cũng cho biết trên địa bàn TP phát hiện thêm một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm và đã cách ly theo dõi.

Chi Nguyễn (t/h)