Thanh niên vừa hút thuốc vừa đổ xăng khiến cả gia đình 4 người bỏng nặng

Chiều 23/12, TS.BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cho biết vừa tiếp nhận 4 người trong cùng một gia đình bị bỏng nặng do bình xăng xe máy bốc cháy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 22/12, em N.H.K. (18 tuổi, ở Bến Cát, Bình Dương) đi mua 200.000 đồng xăng về đổ vào xe máy đang để trong nhà.

Bệnh nhân Kh. bị bỏng cả 2 chân



Trong lúc đổ xăng vào bình xe máy, em K. đang hút dở thuốc lá nên vừa ngậm điếu thuốc vừa mở nắp bình xăng. Bất ngờ, ngọn lửa từ điếu thuốc bén vào bình xăng bùng lên cháy dữ dội khiến em không kịp dập.



Thấy cháy lớn, ba mẹ của K. là anh N.V.T. (37 tuổi) và chị Đ.T.K.T. (38 tuổi) cùng em trai K là N.H.Kh. (16 tuổi) cùng chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, lửa cháy quá lớn cùng với việc không có đủ trang bị khi dập lửa khiến cả 4 người Thấy cháy lớn, ba mẹ của K. là anh N.V.T. (37 tuổi) và chị Đ.T.K.T. (38 tuổi) cùng em trai K là N.H.Kh. (16 tuổi) cùng chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, lửa cháy quá lớn cùng với việc không có đủ trang bị khi dập lửa khiến cả 4 người bỏng nặng



Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, hàng xóm chạy đến cùng dập lửa và đưa 4 người đi bệnh viện cấp cứu. Nhận thấy cả 4 bệnh nhân bị bỏng quá nặng, bệnh viện địa phương chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.



Theo bác sĩ Hiệp, em K. cùng ba mẹ bị bỏng rất nặng từ 97%-100% diện tích cơ thể. Theo chẩn đoán, 3 người này bị bỏng độ 2, độ 3, bị sốc bỏng hô hấp, tiên lượng nặng. Riêng em trai tên Kh. bị bỏng 14% diện tích cơ thể, bỏng độ 2 ở cả hai chân, đã qua cơn nguy kịch.

3 người còn lại đều bỏng nặng diện tích 97%-100%



Bà Bùi Thị Nương (người nhà của 4 nạn nhân) cho biết, vì nhà cách cây xăng khá xa nên gia đình K. có thói quen trữ xăng ở nhà, mỗi khi cần sẽ tự đổ vào xe máy để đi. Ba mẹ K. đều làm công nhân, hai con trai làm thợ hồ, cuộc sống gia đình khá khó khăn.



Từ trường hợp này, bác sĩ Hiệp khuyến cáo người dân không nên mua xăng dự trữ trong nhà. Trong trường hợp bắt buộc phải mua dự trữ thì không nên để xăng trong nhà, đặc biệt gần vị trí bếp lửa, bếp ga, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.



Theo bác sĩ Phạm Văn Gia - Nguyên Phó giám đốc Viện Bỏng Quốc gia, bỏng xăng xếp loại bỏng do nhiệt khô. Xăng khi cháy tạo ra nhiệt lượng rất lớn nên thường gây bỏng sâu, để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng sức khỏe, thẩm mỹ cả về mặt tâm lý của bệnh nhân.



Theo bác sĩ Phạm Văn Gia, nếu được sơ cứu kịp thời, đúng cách sẽ tăng khả năng cứu chữa cho những nạn nhân bị bỏng xăng.



Sau đây, bác sĩ hướng dẫn các bước Sau đây, bác sĩ hướng dẫn các bước sơ cứu khi bị bỏng xăng:



- Đầu tiên phải loại trừ nguyên nhân gây bỏng. Lưu ý với cháy xăng không dùng nước để dập lửa vì xăng nổi trên mặt nước, có thể tiếp tục bùng cháy và lan rộng hơn. Thay vào đó, dùng chăn, ga trải giường chùm lên nạn nhân. Vì xăng cháy rất dễ bén nên người sơ cứu phải hết sức cẩn thận, tránh bị bỏng chéo.



- Sau khi dập được lửa tiến hành hạ nhiệt cho nạn nhân bỏng bằng cách từ từ dội nước sạch lên người nạn nhân từ 30-60 phút liên tục, nhằm tránh những vết bỏng ăn sâu.



- Giữ cho vết bỏng sạch, tuyệt đối không tự ý sử dụng bất kì loại thuốc nào. Không tự ý bóc phần quần áo đã bị cháy hay da dính vào vết bỏng.



- Dùng gạc vô khuẩn hoặc vải sạch phủ lên vết bỏng rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến viện, vì bỏng xăng thường rất nặng và sâu nên không tự điều trị tại nhà. Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng các mẹo dân gian như: bôi kem đánh răng, nước mắm, hay dùng lòng trắng trứng gà... bởi có thể gây hậu quả khôn lường.

Your browser does not support HTML5 video.

Bị bỏng ăn gì để nhanh khỏi. Video: HanoiTV

Hà Ly (t/h)