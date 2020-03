6 lý do khiến bạn nên thêm bắp cải vào chế độ ăn uống hàng ngày ngay và luôn

Thành phần dinh dưỡng của bắp cải (cải bắp)



Có lẽ, nhiều người đã thường xuyên được nghe về các loại rau họ cải tốt cho sức khỏe như thế nào. Có rất nhiều tài liệu khuyên bạn nên thêm các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, mầm Brussels và cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày. Và trong khi bắp cải cũng nổi tiếng như những loại rau trên, lợi ích Sức Khỏe của cây họ cải này lại thường bị bỏ qua vô cùng đáng tiếc.



Bắp cải là một loại rau đa năng có lá giòn và mùi hăng đặc trưng. Tùy thuộc vào từng loại bắp cải, màu sắc của lá bắp cải có thể thay đổi từ đỏ, tím hoặc xanh lá cây. Trong số đó, hai loại bắp cải phổ biến nhất là bắp cải xanh và bắp cải đỏ. Trong khi bắp cải xanh kết hợp với hương vị thịt vô cùng tuyệt vời, bắp cải đỏ lại là lựa chọn hàng đầu cho món salad.

Bắp cải là một nguồn phong phú các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin và vitamin C.



Trung bình, một cốc (89 g) bắp cải xanh hữu cơ thô chứa 4% lượng tiêu thụ hàng ngày tham khảo (RDI) canxi, 22 calo, 2g chất xơ, 10% RDI folate, 3% RDI magie, 7% RDI mangan, 4,5% RDI axit pantothenic (vitamin B5), 4% RDI kali, 1g protein, 6% RDI pyridoxine (vitamin B6), 54% RDI vitamin C, 85% RDI vitamin K và 5,6% RDI thiamin (vitamin B1). Bắp cải cũng có thể cung cấp một lượng nhỏ vitamin A và B2 (riboflavin) và sắt.



Bên cạnh những chất dinh dưỡng thiết yếu ở trên, bắp cải là một nguồn phong phú các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin và vitamin C, giúp bảo vệ các tế bào chống lại thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Trong khi các nghiên cứu cho thấy bắp cải đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn bắp cải xanh, hoạt động chống viêm của bắp cải xanh lại vượt trội hơn cả.



Một điều tuyệt vời khác về bắp cải là sự phong phú trong các hợp chất chứa lưu huỳnh. Theo các nghiên cứu, các chất dinh dưỡng thực vật như thiocyanates, indole-3-carbinol, sulforaphane và isothiocyanate mang đến cho bắp cải các đặc tính chống vi khuẩn, giảm lượng cholesterol xấu và chống ung thư hiệu quả.



6 lý do khiến bạn nên thêm bắp cải vào chế độ ăn uống hàng ngày



Dưới đây là những lợi ích sức khỏe ấn tượng mà bắp cải mang lại nếu bạn tiêu thụ thường xuyên.



Bảo vệ cơ thể khỏi xạ trị: Các nhà nghiên cứu phát hiện một hóa chất trong bắp cải được gọi là 3,3?-Dindindolylmethane (DIM) có thể cải thiện tỷ lệ sống sót của động vật trong các nghiên cứu bức xạ. DIM cũng làm tăng số lượng tiểu cầu và hồng cầu và bạch cầu, được giảm bằng xạ trị ở bệnh nhân ung thư.

Các nghiên cứu cũng cho thấy hợp chất apigenin trong bắp cải có thể làm giảm kích thước khối u.



Ngăn ngừa ung thư: Sulforaphane, hợp chất chịu trách nhiệm cho vị đắng của bắp cải, có thể ngăn chặn hoạt động của một loại enzyme gọi là histone deacetylase có liên quan đến sự tiến triển của khối u. Các nghiên cứu cũng cho thấy hợp chất apigenin trong bắp cải có thể làm giảm kích thước khối u.



Chống viêm: Viêm có liên quan đến nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường và bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy, anthocyanin trong bắp cải giúp ngăn ngừa các bệnh này bằng cách ức chế viêm. Các đặc tính chống oxy hóa và hạ đường huyết của bắp cải cũng giúp bảo vệ cơ thể chống lại các biến chứng tiểu đường



Tăng cường khả năng miễn dịch: Bắp cải lên men là thực phẩm tốt cho sức khỏe ở nhiều quốc gia. Các men vi sinh trong thực phẩm như dưa cải bắp và kim chi giúp cân bằng thành phần của hệ thực vật đường ruột. Một hệ thực vật đường ruột khỏe mạnh có thể tăng cường chức năng miễn dịch cũng như cải thiện tiêu hóa.

Cho dù bạn chọn loại bắp cải nào để thêm vào bữa ăn, chắc chắn cơ thể sẽ nhận được hàng loạt lợi ích tuyệt vời.



Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Bắp cải chứa nhiều chất xơ , có thể "nuôi" vi khuẩn đường ruột có lợi và cải thiện chức năng tiêu hóa. Chất xơ cũng giúp quét sạch ruột, tạo điều kiện cho việc loại bỏ chất thải, giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa.



Thúc đẩy sức khỏe của tim: Bắp cải là một nguồn kali tốt - một khoáng chất quan trọng giúp các mạch máu thư giãn và hỗ trợ cơ thể loại bỏ natri dư thừa, từ đó làm giảm huyết áp. Các chất xơ và sterol thực vật trong bắp cải cũng giúp giảm cholesterol xấu bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ của nó trong máu và đường tiêu hóa.



Có thể thấy, bắp cải là một siêu thực phẩm mạnh mẽ cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh khác nhau. Cho dù bạn chọn loại bắp cải nào để thêm vào bữa ăn, chắc chắn cơ thể sẽ nhận được hàng loạt lợi ích tuyệt vời.

Hướng dẫn cách làm món Bắp cải cuộn thịt thơm ngon. Nguồn: Feedy



Thùy Nguyễn (theo Foodnews)