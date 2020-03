Bạn đã biết vì sao bông cải xanh trở thành siêu thực phẩm tốt nhất thế giới?

Bông cải xanh có thành phần dinh dưỡng phong phú, đa dạng với các chất chống lão hóa như vitamine C, E và beta-carotene. Bên cạnh đó, bông cảnh xanh còn giàu chất xơ và sắt, giúp ngăn ngừa thiếu máu và chống lại ung thư.

Ảnh minh họa.



Loại thực phẩm này chứa nhiều carbs, protein, hàng loạt vitamin như vitamin C, K1, B9 (folate) cùng các khoáng chất như sắt, kali, mangan. Trong bông cải xanh cũng có nhiều các chất chống oxy hóa cùng dưỡng chất thực vật tốt cho sức khỏe gồm kaempferol, carotenoid, indole-3-carbinol và sulforaphane.



Tại sao bông cải xanh là loại thực phẩm "đáng ăn" nhất thế giới?



Chắc ít nhiều bạn từng nghe nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung bông cải xanh vào chế độ ăn hàng ngày. Nguyên nhân bởi, loại rau xanh này mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe.



Ngăn ngừa tiểu đường, bảo vệ tim: Lượng sulforaphane trong bông cải xanh khuyến khích các enzym bảo vệ mạch máu, giảm số lượng của các phân tử gây tổn thương tế bào, hạn chế phát triển bệnh tim mạch ở người bị tiểu đường. Bông cải xanh còn hỗ trợ giải độc cơ thể nhờ lượng dinh dưỡng thực vật glucoraphanin, gluconasturtiian, và glucobrassicin; chống viêm và chống dị ứng.



Do giàu chất xơ nên bông cải xanh cũng rất dễ tiêu hóa. Bông cải xanh còn chứa lutein, có tác dụng ngăn ngừa sự dày lên của các động mạch, hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa.



Tốt cho mắt: Chứa nhiều carotenoid lutein và zeaxanthin, tiêu thụ bông cải xanh rất tốt cho mắt và da. Lượng sulforaphane giúp tái tạo tổn thương da, tốt cho mắt. Bông cải xanh còn có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như canxi, kali, protein và vitamin C cùng lượng crom và chất xơ hòa tan, giúp giảm lượng đường trong máu.



Beta-carotene trong bông cải xanh đặc biệt tốt cho mắt, giúp mắt chống lại thoái hóa điểm vàng và ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa.

Tốt cho huyết áp và thận: Lượng sulforaphane cũng giúp cải thiện chức năng thận và huyết áp. Bông cải xanh còn chứa nhiều hợp chất tự nhiên khác cũng mang lại tác dụng tương tự.



Chống lão hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch: Sulforaphane có khả năng kích thích một loạt các yếu tố bảo vệ chống oxy hóa trong cơ thể, từ đó giảm căng thẳng, làm chậm sự suy giảm hệ thống miễn dịch.



Giảm cân: Bông cải xanh vốn giàu nước nhưng lại vô cùng ít calo và chất béo, hợp với những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng.



Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer: Nhiều nghiên cứu chỉ ra, chế độ ăn giàu folate sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Trùng hợp là, bông cải xanh chứa rất nhiều loại chất này.

